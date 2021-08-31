Украина поняла, что потеряла Крым навсегда - Лавров

Украинские власти поняли, что потеряли Крым навсегда. И вопрос с полуостровом окончательно закрыт. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так он прокомментировал итоги провалившейся украинской "Крымской платформы", которая, несмотря на все старания Киева, не смогла привлечь широкого внимания со стороны международного сообщества.

Убеждён, руководители Украины поняли, что вопрос Крыма закрыт,

- заявил Лавров.

Глава МИД также отметил попытки Украины помешать проведению выборов в России. Киев уже разослал всем странам требования не направлять своих наблюдателей в Россию во время парламентских выборов в сентябре. Причиной вмешательства во внутренние дела России стали украинские попытки присвоить себе русский Крым.

Отметим, что присылать наблюдателей ранее отказалась ОБСЕ. Организация хотела направить 500 человек в Россию, но в Москве такое количество наблюдателей посчитали избыточным. Сокращать численность своей делегации ОБСЕ отказалась.

Депутат Госдумы, глава русской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой обратил внимание, что ни в одну страну ОБСЕ не направляет такого количества наблюдателей. К примеру, для наблюдения за выборами в США организация отрядила 30 сотрудников, а в Нидерланды - 10 сотрудников.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.