Украина поможет Молдавии создать России проблемы – политолог

Майя Санду. Фото: Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Киев и Кишинев объединятся против Москвы

Смена политического курса Молдавии разморозит давние конфликты на постсоветском пространстве. Такое мнение высказал политолог Владимир Джаралла.

Он напомнил, что победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду уже отказалась считать Крым российской территорией и потребовала вывода российских миротворческих подразделений из Приднестровья.

"Ее заявления – угроза того, что замороженные конфликты на пространстве бывшего СССР начинают размораживаться",

– предупредил политолог. Он отметил, что теперь Кишинев и Киев могут сблизиться и вместе действовать против Москвы.

"Украинская армия, несомненно, выступит на стороне Молдавии в ликвидации русского Приднестровья",

– убежден Джаралла. Учитывая, что Приднестровье не граничит с РФ, ситуация может быстро принять неприятный оборот, и тогда придет время для "серьезных решений", пишет сайт "КП".

Ранее эксперт объяснил, почему жители Молдавии поддержали Санду и что теперь будет с Республикой.

Выборы президента Молдавии завершились победой прорумынского кандидата, экс-премьера Майи Санду. Действующий глава страны Игорь Додон считает, что новый лидер уже наделала много ошибок.