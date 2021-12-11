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Украина получит внушительную сумму от Штатов на укрепление границ с Россией и Белоруссией
11 декабря 2021, 13:55 • 113 • Политика
Реализация плана начнется уже в январе
Как стало известно, размер помощи американской стороны Незалежной составит порядка 20 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
Сообщается, что ранее был заключен договор с американским посольством по укреплению границ с Россией и Белоруссией. Подробности раскрыла дипломат из США Сара Лангенкамп.
Представительница американской дипмиссии заявила, что Киев сталкивается с "беспрецедентными вызовами" на границах. Также она отметила, что страна переживает трудные времена.
Реализовывать проект по укреплению границ начнут уже в январе. Отмечается, что украинской стороне планируют предоставить беспилотники, спецтранспорт и др.
Ранее в Белоруссии оценили вероятность конфликта на границе с Украиной. Недовольство белорусов вызвали учения Киева на фоне миграционного кризиса. В Белоруссии не исключили, что такие действия, которые, возможно, совершаются по указке Запада, могут привести к конфликту. Так, секретарь Совбеза Белоруссии указал на нарушение границы во время учений, которое допустил экипаж боевого вертолета ВСУ.
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