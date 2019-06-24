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Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько

24 июня 2019, 09:24  •  212 • Политика
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько не исключил того, что Украина получит транзит российского газа и после 2019 года. Но он отметил, что это будет возможно только при соблюдении двух условий - экономической рентабельности и справедливого урегулирования судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
В декабре 2019 года, напомним завершается срок действия транзитного контракта между Россией и Украиной. В "Нафтогазе", судя по последним цитатам представителей украинской компании, руки уже почти опустили и не надеются на продолжение работы с "Газпромом".
В России же отмечали, и уже не раз, что шанс на сохранение договора, хоть и не в прежних объемах, с учётом введения в строй в будущем "Северного потока - 2", всё же есть.
Об этом же сообщил журналистам и первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Он не исключил того, что и в 2020-м Украина получит контракт на транзит российского газа. Однако сразу предупредил о том, что это будет возможно только при соблюдении двух условий.
Как отметил Приходько, во-первых, проект должен быть экономически рентабельным. На это же, напомним, ранее уже обращала внимание российская сторона.
"Мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях", - пояснил представитель кабмина.
Он же отметил, что есть и второе важное условие. По его словам, транзитный контракт может быть продлён "в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".
"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу", - цитирует ТАСС Приходько.

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