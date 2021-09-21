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Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
21 сентября 2021, 00:35 • 77 • Политика
Румыния развернула свои системы ПВО против Украины. "Для Киева это удар под дых от европейских союзников из альянса", - считает бежавший с Украины активист.
В Румынии направили свои системы ПВО против Украины, оправдав это борьбой с контрабандистами, которые используют самолёты. Объяснения Бухареста прокомментировал крымский общественник и блогер Тамир Шейх.
По его мнению, подобное объяснение не выдерживает никакой критики. В подтверждение он приводит мнение украинского активиста Николая Петиченко, который занимался расследованием коррупционных и контрабандистских схем, а теперь вынужденно живёт в ЕС. Тот подтвердил, что использовать ПВО для подобного не имеет смысла.
- приводит блогер слова украинского активиста.
Тот добавляет, что наиболее вероятное объяснение разворота ПВО в сторону Украины - очередная серия американо-украинских военных учений. Таким образом страна демонстрирует недоверие к партнёрам.
- указывает Николай Петиченко.
В свою очередь Тамир Шейх иронично предполагает, что Украина собирается использовать для контрабанды новейшие беспилотники. А Румыния заранее к этому готовится, приводит его слова Nation News.
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