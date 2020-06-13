Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО: что это значит

Удивительная страна Украина! Помните, какие зубодробительные статьи выходили под заголовками «ЕС хочет иметь Украину своим членом»? А лозунги, с которыми юные украинки выходили на майдан? Это же шедевр: «Я не хочу в ТС, я хочу кружевные трусики и в ЕС». Прощайте, кляты москали, теперь мы запануем с кавой в Венской опере.

Прошло два-три года, и выяснилось, что ЕС не хочет иметь Украину ни своим членом, ни как или кем-либо еще. Его вполне устраивает нынешний статус Незалежной и Соглашение об ассоциации, по которому украинский рынок для европейских товаров полностью открыт, а сама Украина может поставлять на европейский рынок на льготных условиях строго оговоренную номенклатуру товаров и по определенным квотам. В реальности все закончилось драками за место в очереди на пограничных переходах для сбора клубники в Польше.

Но Украина продолжает мечтать о членстве в ЕС, не имея для этого никаких реальных оснований. Даже при Порошенко закон приняли о том, что Незалежная хочет в ЕС и НАТО.

Кстати, про то, что НАТО хочет иметь своим членом Украину, статей и выступлений политиков тоже было гораздо больше, чем просто много. Оказалось, как с ЕС. Не хочет НАТО. Конфликт на Донбассе, наскоки Киева на Крым с обещаниями вернуть и блокадой, неадекватность политиков и руководства страны… Кому нужен сумасшедший в своих рядах, который может втянуть в войну просто потому, что ему так захотелось?

Зато НАТО периодически подкидывает Киеву морковку, которой водит перед глазами Украины или ей по губам, как бы обещая, что все будет хорошо. Как ослику, запряженному в тележку. Когда-нибудь и где-нибудь. Но, конечно, не здесь и не сейчас. Очередная морковка прилетела из штаб-квартиры НАТО буквально в пятницу – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Твиттере, что Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

- Этот день настал. Я глубоко признателен нашим партнерам по альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО. Мы сделаем друг друга сильнее, - с непередаваемым пафосом и чувством очень глубоко удовлетворения написал Кулеба в микроблоге.

В воздухе явно запахло Трампом и его знаменитым «сделаем Америку снова великой». Добавил чувства удовлетворенности и Зеленский, отреагировав из добровольной самоизоляции после обнаружения коронавируса у его жены: «Благодарен членам альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира в мире. Статус партнера расширенных возможностей НАТО - практическое решение, которое позволит Украине и альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности».

Ребята, нет, понятно, что у вас с адекватностью проблемы, но вы это о чем? Вы как там друг друга сильнее сделаете? Этот статус ни о чем не говорит, перспективы членства не приближает ни на йоту. Что, кстати, подтвердили в самом Североатлантическом альянсе. Этот статус «включает в себя расширенный доступ к программам военной совместимости и учениям, а также более широкому обмену информацией». В реальности же, что захотят сообщить Киеву, то и сообщат. На какие учения приглашали, на те и пригласят. Еще и деньги заставят тратить. То есть ничего по большому счету не поменялось. Этот статус имеют Австралия, Швеция, Финляндия, Грузия и Иордания. Вот радость у Киева, что они наконец-то догнали Тбилиси и Амман.

Зато реальные достижения и договоренности тем же Киевом совершенно игнорируются. Как те же Минские соглашения.

- Я абсолютно поддерживаю выводы … относительно никчемности в плане оценки как международно-правового договора Минских соглашений. Это политические договоренности, - заявил украинский вице-премьер Алексей Резников. Удивительно школярское резюме от не такого уж молодого человека! Как бы все международные соглашения – это политические договоренности. Это с одной стороны. С другой, Минские соглашения зарегистрированы в ООН, одобрены Советом Безопасности этой организации, по ним принята обязательная (в отличие от голосования на Генассамблее) резолюция Совбеза ООН.

- Говоря о том, что это никчемные документы, надо учитывать, что это ведь не протокол как, например, Будапештский меморандум, это полноценное соглашение, в котором указаны самопровозглашенные республики, под ним стоят подписи стран-гарантов – России, Франции и Германии. И самое главное – этот документ зарегистрирован в ООН. То есть это документ международного права. Поэтому подобные заявления говорят об уровне образования и подготовки нынешней украинской элиты, - оценил выступление Резников известный политолог Андрей Суздальцев и резюмировал, что представители украинской власти не тянут даже на уровень первого курса факультета международных отношений.

А вот действительно никчемное событие они раздувают до масштабов слона. И пока так продолжается, ничего хорошего от властей Украины не стоит ждать не только соседям, но и собственному населению.