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Украина получила отказ от Германии в предоставлении военной помощи

27 декабря 2019, 16:39  •  339 • Украина
Украина просила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, сообщил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он выразил надежду, что Берлин пересмотрит свою позицию.
 
Reuters
 

«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и всё же решит усилить обороноспособность Украины», — сказал глава МИД Украины в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland.

По его словам, ФРГ и ЕС сделали много для Украины, «но недостаточно, чтобы остановить гибель людей».

«Речь идет о нашем выживании как нации», — сказал Пристайко.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.

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