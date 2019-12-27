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Украина получила отказ от Германии в предоставлении военной помощи
27 декабря 2019, 16:39 • 339 • Украина
Украина просила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, сообщил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он выразил надежду, что Берлин пересмотрит свою позицию.
Reuters
«Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и всё же решит усилить обороноспособность Украины», — сказал глава МИД Украины в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland.
По его словам, ФРГ и ЕС сделали много для Украины, «но недостаточно, чтобы остановить гибель людей».
«Речь идет о нашем выживании как нации», — сказал Пристайко.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву.
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