Украина получила от Турции первый беспилотник нового типа

Украинская армия получила от Турции первый беспилотник ударного типа. По данным министерства обороны страны, беспилотник Bayraktar TB2 оснащён авиабомбами MAM-L.

Известно, что украинская армия уже апробировала турецкие ударные беспилотники и во время учений, и в ходе военных действий в Донбассе в 2021 году. Однако ранее подобную технику Украина у Турции ещё не закупала.

Отметим, ранее сообщалось о намерении украинской стороны построить совместное предприятие с турецким участием, которое будет производить беспилотники.