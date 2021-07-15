|
Украина получила от Турции первый беспилотник нового типа
15 июля 2021, 14:25 • 55 • Политика
Украинская армия получила от Турции первый беспилотник ударного типа. По данным министерства обороны страны, беспилотник Bayraktar TB2 оснащён авиабомбами MAM-L.
Известно, что украинская армия уже апробировала турецкие ударные беспилотники и во время учений, и в ходе военных действий в Донбассе в 2021 году. Однако ранее подобную технику Украина у Турции ещё не закупала.
Отметим, ранее сообщалось о намерении украинской стороны построить совместное предприятие с турецким участием, которое будет производить беспилотники.
Подпишитесь на нас
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2021, 18:45
|
11 июля 2021, 07:45
|
11 июля 2021, 14:10
|
08 июля 2021, 17:25
|
10 июля 2021, 07:00
|
10 июля 2021, 12:30
|
13 июля 2021, 22:05