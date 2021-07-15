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Украина получила от Турции первый беспилотник нового типа

15 июля 2021, 14:25  •  55 • Политика
Украинская армия получила от Турции первый беспилотник ударного типа. По данным министерства обороны страны, беспилотник Bayraktar TB2 оснащён авиабомбами MAM-L.
Известно, что украинская армия уже апробировала турецкие ударные беспилотники и во время учений, и в ходе военных действий в Донбассе в 2021 году. Однако ранее подобную технику Украина у Турции ещё не закупала.
Отметим, ранее сообщалось о намерении украинской стороны построить совместное предприятие с турецким участием, которое будет производить беспилотники.

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