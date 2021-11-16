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Украина получила от Путина "приз за несговорчивость"

16 ноября 2021, 07:10  •  136 • Политика
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прокомментировал новый указ президента России Владимира Путина, касающийся ДНР и ЛНР. По мнению политика, в этом случае выход нового указа можно расценивать как "приз за несговорчивость".
Ранее, напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, касающийся смягчения условия для допуска на рынки нашей страны товаров, изготовленных в ЛНР и ДНР. В Киеве ожидаемо, решение Кремля вызвало критику и новый поток конспирологических теорий.
Так спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, комментируя "Новостям Донбасса" новый указ Путина, высказал свою мысль о том, что это, якобы "демарш", который "осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны" и Украина получила "приз за несговорчивость".
По версии Арестовича, наша страна якобы "проверяет реакцию" и Киева, и Запада "на пошаговое продвижение к их большому плану". Последний, по мнению украинского политика, состоит в том, "чтобы максимально дестабилизировать гибридными способами ситуацию в самом НАТО и ЕС, точка входа - Польша-Прибалтика, и одновременно атаковать Украину".
Однако, дальше "гибридно-военного варианта" фантазия Арестовича, видимо не зашла. Вероятные последствия расписывать он не стал.

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