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Украина получила от ЕС €50 млн на финансирование Фонда энергоэффективности
19 июня 2018, 20:39 • 44 • Украина
Украина получила от Евросоюза первый транш в размере €50 млн на финансирование Фонда энергоэффективности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра регионального развития Украины Геннадия Зубко.
© Global Look Press
«Уже есть первый выделенный транш на €50 млн, который будет частично направлен на техническую помощь (сопровождение и разработка документов фонда), и непосредственно на финансирование проектов будет направлено более €30 млн из этого транша», — сказал Зубко.
По его словам, ожидается, что осенью ЕС выделит на поддержку фонда ещё €50 млн.
В апреле Киев подписал договор с Международной финансовой корпорацией, Европейским союзом и Германией о создании фонда для повышения энергоэффективности на Украине.
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