Украина получила на защиту от российских хакеров больше миллиона евро

Сидели как-то украинские политики в Раде и думали, как же нам ещё из Европы деньги выманить. На армию и так выписывают щедрые барыши, кредит уже никто не даст. А давайте попросим денег на… киберзащиту от России!Какой бы ни была предыстория, Еврокомиссия всё-таки планирует выделить полтора миллиона евро на укрепление кибербезопасности Незалежной. Впрочем, даже тут Киев не оригинален – Рада просто спопугайничала идею у соседних стран. В сентябре в Германии сообщили о хакерской атаке на некоторых депутатов Бундестага. О США и говорить не приходится – им все чудится, будто Россия постоянно вмешивается в их бурную политическую деятельность. Правда, доказательств нет, но конспирологи верят.Как сообщают СМИ, после Майдана в далёком 2014 Украина стала чаще подвергаться хакерским атакам. Мишени – банковский сектор, энергетика и репутация страны. Однако в данный момент ситуация между Россией и Украиной накаляется, поэтому украм снится, что Кремль захочет немедля атаковать самые разные государственные органы на линии соприкосновения.Выделенные деньги потратят на разработку законопроектов и инструкции, которые определят, как действовать в ситуации, когда великие и ужасные русские хацкеры массово ломанутся хакать украинскую систему.Ну, что же, во всяком случае теперь, если кибератака от каких-либо частных лиц всё-таки настигнет Незалежную, Украину действительно можно назвать Страной 404.