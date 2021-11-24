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Украина получила на защиту от российских хакеров больше миллиона евро
24 ноября 2021, 18:50 • 73 • Украина
Какой бы ни была предыстория, Еврокомиссия всё-таки планирует выделить полтора миллиона евро на укрепление кибербезопасности Незалежной. Впрочем, даже тут Киев не оригинален – Рада просто спопугайничала идею у соседних стран. В сентябре в Германии сообщили о хакерской атаке на некоторых депутатов Бундестага. О США и говорить не приходится – им все чудится, будто Россия постоянно вмешивается в их бурную политическую деятельность. Правда, доказательств нет, но конспирологи верят.
Выделенные деньги потратят на разработку законопроектов и инструкции, которые определят, как действовать в ситуации, когда великие и ужасные русские хацкеры массово ломанутся хакать украинскую систему.
Ну, что же, во всяком случае теперь, если кибератака от каких-либо частных лиц всё-таки настигнет Незалежную, Украину действительно можно назвать Страной 404.
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