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Украина получила кредит в €500 млн под гарантии МБРР
02 марта 2019, 01:09 • 74 • Украина
Украина получила очередной кредит от Deutsche Bank на сумму свыше €500 млн под гарантии Международного банка реконструкции и развития. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства финансов.
© Global Look Press
«28 февраля Украина привлекла кредит в размере €529 млн, предоставленный Deutsche Bank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что кредит предоставлен двумя траншами: траншем A в размере €240 млн со сроком погашения четыре года и траншем B в размере €289 млн со сроком погашения десять лет.
В конце декабря Deutsche Bank уже предоставлял Украине кредит почти на €350 млн под гарантии МБРР.
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