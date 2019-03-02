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Украина получила кредит в €500 млн под гарантии МБРР

02 марта 2019, 01:09  •  74 • Украина
Украина получила очередной кредит от Deutsche Bank на сумму свыше €500 млн под гарантии Международного банка реконструкции и развития. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства финансов.
 
© Global Look Press
 

«28 февраля Украина привлекла кредит в размере €529 млн, предоставленный Deutsche Bank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что кредит предоставлен двумя траншами: траншем A в размере €240 млн со сроком погашения четыре года и траншем B в размере €289 млн со сроком погашения десять лет.

В конце декабря Deutsche Bank уже предоставлял Украине кредит почти на €350 млн под гарантии МБРР.

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