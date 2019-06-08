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Украина, Польша и Литва создали комитет по вопросам безопасности

08 июня 2019, 22:39  •  47 • Украина
Украина, Польша и Литва создали комитет по вопросам безопасности. Об этом сообщили в Twitter Верховной рады.
 
©rada.gov.ua
 

«На Х сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши создан новый комитет МПА — по вопросам безопасности», — говорится в сообщении.

Наступне, ХІ засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сейму і Сенату Республіки Польща буде проведено у 2020 році у Варшаві

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