Украина, Польша и Литва нацелились на порты России в Азовском море: Звучат призывы к новым санкциям

Украина, Польша и Литва призвали к санкциям против азовских портов России. Просьба адресована к Евросоюзу и странам G7.

Украина, Польша и Литва обратились к странам G7 и Евросоюзу с просьбой обложить санкциями порты России в Азовском море за их сотрудничество с портами Крыма. Об этом сообщает украинское издание "УНН" со ссылкой на документ IX сессии Ассамблеи членов Верховной рады, а также парламентов Литвы и Польши.

Сообщается, что ассамблея осуждает так называемую «милитаризацию» Азовского моря, хотя это Украина начала захватывать там корабли других стран и строит военно-морскую базу. Также на ассамблее была принята резолюция, в которой звучит призыв к странам Евросоюза и «Большой семерки» наложить санкции на российские порты в Азовском море.

«Ввести санкции против российских морских портов в Азовском море из-за их незаконного взаимодействия с морскими портами на территории Крыма», - цитирует УНН выдержку из документа.

Помимо этого, парламентарии Украины, Польши и Литвы лелеют идею о продлении европейских санкций против России на срок до 12 месяцев вместо 6, как сейчас.