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Украина, Польша и Литва нацелились на порты России в Азовском море: Звучат призывы к новым санкциям
13 ноября 2018, 19:39 • 184 • Политика
Украина, Польша и Литва призвали к санкциям против азовских портов России. Просьба адресована к Евросоюзу и странам G7.
Украина, Польша и Литва обратились к странам G7 и Евросоюзу с просьбой обложить санкциями порты России в Азовском море за их сотрудничество с портами Крыма. Об этом сообщает украинское издание "УНН" со ссылкой на документ IX сессии Ассамблеи членов Верховной рады, а также парламентов Литвы и Польши.
Сообщается, что ассамблея осуждает так называемую «милитаризацию» Азовского моря, хотя это Украина начала захватывать там корабли других стран и строит военно-морскую базу. Также на ассамблее была принята резолюция, в которой звучит призыв к странам Евросоюза и «Большой семерки» наложить санкции на российские порты в Азовском море.
Помимо этого, парламентарии Украины, Польши и Литвы лелеют идею о продлении европейских санкций против России на срок до 12 месяцев вместо 6, как сейчас.
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