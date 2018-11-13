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Украина, Польша и Литва нацелились на порты России в Азовском море: Звучат призывы к новым санкциям

13 ноября 2018, 19:39  •  184 • Политика
Украина, Польша и Литва призвали к санкциям против азовских портов России. Просьба адресована к Евросоюзу и странам G7.
Украина, Польша и Литва обратились к странам G7 и Евросоюзу с просьбой обложить санкциями порты России в Азовском море за их сотрудничество с портами Крыма. Об этом сообщает украинское издание "УНН" со ссылкой на документ IX сессии Ассамблеи членов Верховной рады, а также парламентов Литвы и Польши.
Сообщается, что ассамблея осуждает так называемую «милитаризацию» Азовского моря, хотя это Украина начала захватывать там корабли других стран и строит военно-морскую базу. Также на ассамблее была принята резолюция, в которой звучит призыв к странам Евросоюза и «Большой семерки» наложить санкции на российские порты в Азовском море.
«Ввести санкции против российских морских портов в Азовском море из-за их незаконного взаимодействия с морскими портами на территории Крыма», - цитирует УНН выдержку из документа.
Помимо этого, парламентарии Украины, Польши и Литвы лелеют идею о продлении европейских санкций против России на срок до 12 месяцев вместо 6, как сейчас.

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