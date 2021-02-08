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«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»

08 февраля 2021, 09:20  •  728 • Украина

Судьба не только Донбасса, но и других русских территорий – Харькова и Одессы – будет решена стремительно и неожиданно скоро.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский писатель и политик Захар Прилепин.

«Дело в том, что геополитически мы находимся буквально за полшага до возможного решения проблемы ДНР и ЛНР. Вот, сейчас сложится определенным образом повестка, и это решение будет наверняка «на раз» принято. Наверняка написаны все документы по этому поводу, и «дорожная карта» уже лежит.

А дальше, я рискну надеяться, по принципу домино, неизбежные события начнут происходить на Украине. Она совершенно не застрахована от нового майдана, от нового дворцового переворота, от новой внутриэлитной борьбы и от всех прочих, остальных событий», – заявил Прилепин.

«Я надеюсь, эти 6 лет наша власть не теряла даром, и мы заполучили часть украинской элиты в качестве «спящих» на той стороне. И история 2014 года, помимо того трагического осадка, который у всех нас сохранился, она и о другом говорит. Она говорит, что ситуация меняется мгновенно и разворачивается в совершенно неожиданную сторону, и нужно быть к этому готовым», – добавил писатель.

«И мы к этому готовы, и часть государства к этому готовы, я вас уверяю, что новые мгновения в этой турбулентности и возможности появления Харьковской народной республики или Херсонской, или Одесской – это вопрос не такой далекий, не такой сложный, не такой мучительный, как это может казаться.

Хотелось бы это приблизить, хотелось бы на это влиять, я этого совершенно этого не скрываю. Мне кажется, демократическим образом, если бы нам дали возможность провести там референдум, мы бы это решили. К сожалению, это будет решаться другим вопросом. Но неизбежно будет решаться», – заверил Захар Прилепин.

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