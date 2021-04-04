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Украина покидает ТКГ: Кравчук озвучил ультиматум

04 апреля 2021, 22:55  •  122 • Украина

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Киев покидает «минские переговоры».

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, на такой демарш Украина пошла из-за присутствия на консультациях политической подгруппы донецкой журналистки и представителя общественности Донбасса Майи Пироговой.

«Я обратился письменно к нашему модератору ОБСЕ госпоже Хайди Грау с просьбой, что такой человек не может участвовать в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров», — сообщил Кравчук.

Он напомнил, что украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию, сорвав заседание.

«Как только эта персона появится на переговорах, мы не станем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьётся исключения её из переговорного процесса. Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано», — заявил Кравчук.

Экс-президент добавил, что не знает, появится ли Пирогова на следующем заседании, поскольку Россия и ЛДНР сообщили, что Пирогова заболела и пока не может присутствовать на консультациях.

Напомним, в марте украинская делегация в ТКГ сорвала переговоры из-за присутствия на них Майи Пироговой.

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