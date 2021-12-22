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Украина похвасталась антирусским рекордом: Отказывали тысячам
22 декабря 2021, 15:25 • 128 • Политика
На Украине похвастались новым антирусским рекордом. По данным украинских пограничников, в текущем году отказы получали тысячи русских.
Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, в 2021 году на Украину не смогли попасть 6600 граждан России. Русским отказывали по разным причинам, и число отказов стало рекордным за годы существования страны.
"Поскольку Россия является агрессором, то с начала года всего отказано в пропуске через границу 6600 гражданам РФ", - заявил спикер ведомства Андрей Демченко.
По его словам, в прошлом году это число равнялось 2800.
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