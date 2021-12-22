Украина похвасталась антирусским рекордом: Отказывали тысячам

На Украине похвастались новым антирусским рекордом. По данным украинских пограничников, в текущем году отказы получали тысячи русских.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, в 2021 году на Украину не смогли попасть 6600 граждан России. Русским отказывали по разным причинам, и число отказов стало рекордным за годы существования страны.

"Поскольку Россия является агрессором, то с начала года всего отказано в пропуске через границу 6600 гражданам РФ", - заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

По его словам, в прошлом году это число равнялось 2800.