Украина показывает на международном авиасалоне новый транспортный Ан-178

Украина демонстрирует на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow — 2018 в Великобритании новый транспортный самолёт Ан-178. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

«В этом году в небе Великобритании ГП «Антонов» совершит демонстрационный полёт военно-транспортного самолёта Ан-178», — говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты и посетители экспозиции смогут ознакомиться и с другими проектами украинского авиапрома, в частности с военно-транспортным Ан-188 и морским патрульным Ан-148МП.

Farnborough Airshow — 2018 проходит в пригороде Лондона с 16 по 22 июля.

В 2017 году сообщалось, что «Антонов» планирует поставить в течение пяти лет 20 самолётов АН-178 заказчикам из стран СНГ, Азии и Африки, а также Турции.