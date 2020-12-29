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Украина пока не может отказаться от импортного газа
29 декабря 2020, 15:15 • 134 • Украина
В текущем году Украина не смогла выполнить задачу по отказу от импорта природного газа.
По итогам 2020 года объем добычи голубого топлива составил около 20,3 млрд куб. м, что соспоставимо с уровнем 2014 года.
Нарастить добычу не удалось ни в государственном, ни в частном секторе. В текущем году стало ясно, что привлечь зарубежных инвесторов в ближайшие годы вряд ли удастся и основными игроками в газодобывающей отрасли останутся украинские компании.
В конце 2015 года Украина разорвала партнерские отношения с российским “Газпромом”. На тот момент Украина самостоятельно добывала 19,9 млрд куб. м, а потребляла 33,8 млрд куб. м газа. Оставшиеся объемы необходимо или покупать или начать добывать самим. Была разработана программа о полном отказе к конце 2020 года от импорта газа.
Второй вариант выглядит гораздо привлекательнее, потому что себестоимость куба добытого в Украине газа колеблется в пределах 100 евро (3400 грн по текущему курсу) на уже разработанных месторождениях, а у некоторых компаний может быть и ниже. При этом приобретается газ в Европе (все тот же российский, но с наценкой) в два-три раза дороже. По этому даже газ внутренней добычи продается по цене импортного – не ниже 200-300 евро (6-9 тыс. грн). А при импорте голубого топлива в его стоимость включается надбавка за транспортировку от хаба, расположенного неподалеку от немецкого городка Дюссельдорф. Такая надбавка была введена и в формулу "Амстердам +".
Такая формула расчета стоимости позволяет быстро угнаться за повышением цен. Но в обратном направлении (на снижение) работает плохо.
С объемом производства значительно вытянуть ситуацию помогают частные компании олигархов. За последние два года они смогли нарастить добычу сырья на 5-7%. Государственные компании остаются на старом уровне.
С целью снижения зависимости от импортного газа власти страны сделали ставку на принадлежащую “Нафтогазу” компанию “Укргаздобыча” (добывает около 70% газа в стране). В 2016 году была принята стратегия, согласно которой “Укргаздобыча” должна была нарастить объемы добычи газа к 2020 году до 20 млрд куб. м. В соответствии с этой стратегией также предполагалось, что вместе с частными компаниями Украина будет добывать 27 млрд куб. м. Также планировалось снизить объемы потребелния газа до того же уровня в 27 млрд куб. м (за счет реализации программ энергоэффективности).
Выполнение этих критериев позволило бы Украине отказаться от закупок газа из-за рубежа. Хотя падение потребления все-таки произошло. Правда не за счет повышения энергоэффективности, а ввиду сокращения промышленного производства и неблагоприятной экономической обстановки в стране.
Кроме того, в целях реализации программы по увеличению добычи газа, из бюджета выделялись огромные деньги. Только в 2016-2018 годах “Укргаздобыча” получила 40 млрд грн, из которых около 60% было потрачено на бурение и 30% - на модернизацию устаревших мощностей и развитие компетенций. Фактически получается, что 40 млрд были потрачены впустую.
Власти пытались привлечь иностранных инвесторов, которые имеют собственные капиталы и не просили бы средств из бюджета. С этой целью был объявлен конкурс на передачу нефтегазоносных площадей на условиях соглашений о разделе продукции. Инвесторы получали иммунитет от изменений регуляторной среды (рента, налоги, льготы) на 50 лет. Об участии в конкурсе объявили шесть зарубежных компаний.
На конкурс были выставлены очень перспективные участки. Это была самая масштабная распродажа нефтегазовых добычных активов за последние 8 лет. Если бы соглашения с победителями конкурсов заключили быстро и они приступили бы к работам в текущем году, Украина могла бы выйти на показатель добычи 30 млрд куб. м (равный нынешнему объему потребления) уже в 2025 году. Иными словами, не выделяя миллиардлв из бюджета, а наоборот, пополняя его, страна могла бы увеличить добычу почти на 10 млрд куб. м газа, на фоне того что "Укргаздобыча" и за бюджетных 40 млрд грн на 7 млрд куб м увеличить свою добычу не смогла.
В текущем году пандемия коронавируса привела к осложнениям в сфере нефтегазодобычи. Произошло резкое падение цен на углеводороды. В результате многие зарубежные инвесторы с крайней осторожностью относятся к нвчалу новых проектов. Эта проблема характерна не только для Украины. Многомиллиардные убытки терпят такие гиганты, как Shell, ExxonMobil, Total, Eni.
Текущий год продемонстрировал, что уровень инвестиций в нефтегазовую отрасль напрямую зависит от цен на ископаемые. Если газ и нефть дорогие, то Украина интересна инвесторам, в противном случае – вряд ли. Фактор объемов запасов углеводородов и их доступность также выступают не в пользу Украины.
Крупнейшими потребителями газа традиционно являются аграрная и меьаллургическая промышленность, составляющие основу украинской экономики. Дешевый газ позволил бы снизить себестоимость производимых товаров и повысить их привлекательность на рынке.
На примере Германии можно продемонстрировать неверность подхода украинских властей в этом вопросе. Ради дешевого российского газа правительство Ангелы Меркель пошло на крупный экономический конфликт с США.
Украине же этого не нужно. Запасы ресурсов есть в собственных недрах. Нужно просто начать их добывать. Но за шесть лет власти страны не смонли решить эту задачу.
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