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Украина подставляет Россию с Минскими соглашениями

13 июля 2020, 17:00  •  128 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев затеял хитрую игру, цель которой - настроить европейских участников "нормандской четверки" против Москвы
В интересах Украины – заставить Россию выйти из Минских соглашений, именно на это направлены действия Киева. Так киевский политолог Михаил Погребинский прокомментировал последние инициативы украинских властей по урегулированию в Донбассе.
На днях вице-премьер Незалежной Алексей Резников разразился серией неоднозначных предложений по активизации мирного процесса. Так, он предложил пересмотреть Минские соглашения с целью их "модернизации", поскольку заключались они, дескать, в "других реалиях" и сейчас не соответствуют интересам Киева. Кроме того, он назвал Вашингтон и Лондон участниками процесса, которых необходимо подключить к нормандскому формату.
Погребинский убежден, что президент Владимир Зеленский заранее одобрил заявления Резникова, но прозвучали они так, будто это инициатива представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе. По мнению эксперта, власти Незалежной прекрасно понимают, что данные предложения участники конфликта не одобрят, но они нужны, чтобы заставить Москву выйти из мирного процесса, передает "Взгляд".
"В какой-то момент Зеленский может сказать, что не согласен с заявлениями Резникова и Минские соглашения нужно выполнять, а Россия на тот момент фактически выйдет из них", – раскрыл хитрую задумку Киева эксперт.
Ранее на Украине предложили новый формат переговоров по урегулированию в Донбассе – без участия России.

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