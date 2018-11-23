Украина подсчитала сумму трат на выборы президента и парламента

Выборы президента Украины назначены на конец марта 2019 года. Парламентские - состоятся в конце октября. Как сообщили в Министерстве финансов Украины, на проведение избрания лидера страны будет потрачено более 4 млрд гривен.

В долларовом эквиваленте сумма на проведение выборов в марте будущего года составит свыше 154 млн долларов.

Отмечается, что в проекте бюджета страны данные траты уже учтены. Об этом сообщил Минфин Незалежной.

При этом ранее в Центризбиркоме страны заявляли, что траты на проведение президентских выборов составят более 2,3 млрд гривен.

Очередные выборы президента Украины пройдут в конце марта 2019 года, парламента - в конце октября.