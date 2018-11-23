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Украина подсчитала сумму трат на выборы президента и парламента
23 ноября 2018, 03:54 • 56 • В мире
Выборы президента Украины назначены на конец марта 2019 года. Парламентские - состоятся в конце октября. Как сообщили в Министерстве финансов Украины, на проведение избрания лидера страны будет потрачено более 4 млрд гривен.
В долларовом эквиваленте сумма на проведение выборов в марте будущего года составит свыше 154 млн долларов.
Отмечается, что в проекте бюджета страны данные траты уже учтены. Об этом сообщил Минфин Незалежной.
При этом ранее в Центризбиркоме страны заявляли, что траты на проведение президентских выборов составят более 2,3 млрд гривен.
Очередные выборы президента Украины пройдут в конце марта 2019 года, парламента - в конце октября.
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