Украина подплывёт вплотную к Крыму? В проекте есть как минимум один изъян

По данным украинского издания "Апостроф", представители политического истеблишмента страны задумались о новом маршруте прохода из Чёрного моря в Азовское, передаёт "Политика сегодня".

Киев уверен, что Москва считает Азов частью своих внутренних вод, и вопреки тому, что украинское судоходство в этом районе никак не ограничивается, хочет найти новый морской путь, дабы не дать России отрезать порты в Бердянске и Мариуполе.

Один из наиболее оптимальных вариантов - строительство канала через Перекопский перешеек, который разделяет материк и полуостров.

Такой маршрут не только бы "обезопасил" передвижение украинских судов, но и был бы более выгоден в плане коммерции, считают в Киеве.

Тем не менее проект потребует неподъёмного объёма средств, которых у Украины сейчас, конечно, нет, тем более на фоне ситуации с коронавирусом, пишет "Политика сегодня".