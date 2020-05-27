Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один...
Главная / Политика

Украина подплывёт вплотную к Крыму? В проекте есть как минимум один изъян

27 мая 2020, 23:55  •  80 • Политика
СМИ рассказали о новом плане Киева, который предполагает создание "безопасного" маршрута для украинских судов из Чёрного моря в Азовское через Перекопский перешеек, разделяющий материк с Крымом. Однако в проекте есть как минимум один серьёзный недочёт.
По данным украинского издания "Апостроф", представители политического истеблишмента страны задумались о новом маршруте прохода из Чёрного моря в Азовское, передаёт "Политика сегодня".
Киев уверен, что Москва считает Азов частью своих внутренних вод, и вопреки тому, что украинское судоходство в этом районе никак не ограничивается, хочет найти новый морской путь, дабы не дать России отрезать порты в Бердянске и Мариуполе.
Один из наиболее оптимальных вариантов - строительство канала через Перекопский перешеек, который разделяет материк и полуостров.
Такой маршрут не только бы "обезопасил" передвижение украинских судов, но и был бы более выгоден в плане коммерции, считают в Киеве.
Тем не менее проект потребует неподъёмного объёма средств, которых у Украины сейчас, конечно, нет, тем более на фоне ситуации с коронавирусом, пишет "Политика сегодня".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
27 мая 2020, 21:55
Киев обозлился за "украинского карлика" от Шредера
27 мая 2020, 21:55
"Путин блефует, рассказывает сказки!" США пытались успокаивать себя, но провалили план - Баранец
27 мая 2020, 21:55
В Москве зреет новый протест? Делягин сообщил о проблемах жителей ЮАО
27 мая 2020, 21:55
"Приезжайте, посмотрите": Грузинская лаборатория Лугара ответила России
27 мая 2020, 21:55
"Почему?": Путин потребовал от Котякова чёткого ответа по прогнозу по безработице
27 мая 2020, 21:55
В США боятся желания Турции укрепить отношения с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2020, 03:55
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
24 мая 2020, 09:55
У Зеленского требуют от Донбасса разоружиться и ждать зачистку
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.