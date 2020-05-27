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Украина подплывёт вплотную к Крыму? В проекте есть как минимум один изъян
27 мая 2020, 23:55 • 80 • Политика
СМИ рассказали о новом плане Киева, который предполагает создание "безопасного" маршрута для украинских судов из Чёрного моря в Азовское через Перекопский перешеек, разделяющий материк с Крымом. Однако в проекте есть как минимум один серьёзный недочёт.
По данным украинского издания "Апостроф", представители политического истеблишмента страны задумались о новом маршруте прохода из Чёрного моря в Азовское, передаёт "Политика сегодня".
Киев уверен, что Москва считает Азов частью своих внутренних вод, и вопреки тому, что украинское судоходство в этом районе никак не ограничивается, хочет найти новый морской путь, дабы не дать России отрезать порты в Бердянске и Мариуполе.
Один из наиболее оптимальных вариантов - строительство канала через Перекопский перешеек, который разделяет материк и полуостров.
Такой маршрут не только бы "обезопасил" передвижение украинских судов, но и был бы более выгоден в плане коммерции, считают в Киеве.
Тем не менее проект потребует неподъёмного объёма средств, которых у Украины сейчас, конечно, нет, тем более на фоне ситуации с коронавирусом, пишет "Политика сегодня".
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