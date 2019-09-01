Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США и Польшей против России

Польша, США и Украина в субботу, 31 августа, подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа. В заявлении министр энергетики США Рика Перри говорится об энергобезопасности и энергонезависимости, но что на самом деле кроется за всем этим.

Суть газового соглашения

Согласно подписанному документу, США будут поставлять Польше свой сжиженный природный газ (СПГ), который будет доставляться с одного континента на другой на кораблях в специально построенный для этого польский терминал. А уже оттуда Польша будет перепродавать полученный американский газ Украине.

Учитывая логистическую составляющую этой схемы, американский СПГ будет в разы дороже российского газа, поставляемого напрямую через газопровод. При этом цена ещё сильнее возрастет во время перепродажи газа Украине, так как голубое топливо Польша будет отдавать явно не по себестоимости.

Таким образом главным бенефициаром газового соглашения является США. В свою очередь Польша может попытаться возместить свои убытки от закупок дорогого американского газа за счет высокой наценки во время перепродажи газа Украине. А Украине останется лишь в очередной раз увеличить тарифы на газ для населения, чтобы позволить себе закупки дорогого заграничного газа в необходимых количествах.

Ход против "Северного потока - 2"

Очевидно невыгодная для Польши и Украины сделка маскируется под борьбу с Россией и проектом "Северный поток - 2", который планируется завершить до конца 2019 года. Не случайно, что в день подписания газового соглашения президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "главной угрозой безопасности Европы".

"Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе", - сказал президент Украины на совместной пресс-конференции с главой Польши.

США заинтересованы в борьбе с "Северным потоком - 2", так как хотят сами поставлять в Европу голубое топливо. Проблема в том, что российский газ дешевле, чем тот, что американцы везут из-за океана. Поэтому в ход идут политические аргументы, раздувание антироссийской истерии и прочее.

Украина выступает против "Северного потока - 2", потому что с запуском газопровода, который напрямую соединит Россию и Германию, Киев лишится не только доходов от транзита, составляющих значительную часть бюджета, но единственного инструмента для политического шантажа Европы. А Польша борется с "Северным потоком - 2", потому что потеряет не только доход от транзита, но и возможность перепродавать купленный у России газ обратно Украине по завышенной цене.

Позиция России

Ситуацию уже успел прокомментировать российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Польша и Украина называют "Северный поток - 2" угрозой, потому что Киев боится потерять доходы от транзита российского газа, а Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США.

"Вся "угроза" - только для их карманов. Европа тут ни при чем", - написал Пушков в Twitter.

Польское лобби

Польша лоббирует интересы США в Евросоюзе, требуя активизировать борьбу с газопроводом "Северный поток - 2". Об этом заявил ruecomomics.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Митрахович отметил, что доля российского газа на европейском рынке составляет около 200 миллиардов кубометров голубого топлива. А при самом благоприятном прогнозе доля американского СПГ может вырасти всего до 80 миллиардов кубометров.

При этом нужно понимать, что данная цифра является оценкой совокупного экспортного потенциала. К тому же Вашингтон не будет поставлять газ в ЕС в ущерб себе. Премиальным рынком для американского СПГ остаётся Юго-Восточная Азия, где цены значительно выше. Сейчас европейские цены почти сравнялись с азиатскими, но речь идёт о временном эффекте.

"Судя по всему, это временное явление, поэтому былая разница в ценах, скорее всего, скоро вернётся на рынок СПГ", - пояснил он.

Напомним, строители рассчитывают запустить трубопровод "Северный поток - 2" до конца 2019 года.