Украина подписала договор на поставки газа из США с аферистом





Кабинет министров Украины подписал меморандум с никому неизвестной американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках на Украину сжиженного газа из США на 5,5 млрд. кубометров в год.Документ предусматривает ежегодные поставки около 5,5 млрд кубометров газа в виде СПГ на Украину в течение 20 лет и строительство нового газопровода между польским Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа.Окончательные соглашения могут в себя включать долгосрочный договор на поставку СПГ из США на Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной.Как выяснили журналисты ZN.UA, подписавшую Меморандум со стороны США компанию Louisiana Natural Gas Exports даже в офшорном Делавере официально считают злостным неплательщиком налогов. Её налоговый долг на 1 марта 2020 превышал 340 тысяч долларов при ежегодном налоговом обязательстве в 200 тысяч, то есть налоги они не заплатили не потому, что были заняты подписанием Меморандума с Украиной.По информации издания, Уильям Миллер, совладелец и по совместительству директор компании Louisiana Natural Gas Exports, которая должна по договору поставлять на Украину газ, провёл 8 лет в тюрьме. Его судили в 80-е за мошенничество и фиктивную продажу акций компании, в которой тогда работал. Получил 10 лет, отсидел — 8.В 2019-м стал фигурантом ещё одного крупного судебного разбирательства, также связанного с мошенничеством с ценными бумагами. Эта судебная история, судя по всему, еще не завершилась.