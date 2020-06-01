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Украина подписала договор на поставки газа из США с аферистом
01 июня 2020, 07:55 • 201 • Украина
Кабинет министров Украины подписал меморандум с никому неизвестной американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о поставках на Украину сжиженного газа из США на 5,5 млрд. кубометров в год.
Документ предусматривает ежегодные поставки около 5,5 млрд кубометров газа в виде СПГ на Украину в течение 20 лет и строительство нового газопровода между польским Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа.
Окончательные соглашения могут в себя включать долгосрочный договор на поставку СПГ из США на Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной.
Как выяснили журналисты ZN.UA, подписавшую Меморандум со стороны США компанию Louisiana Natural Gas Exports даже в офшорном Делавере официально считают злостным неплательщиком налогов. Её налоговый долг на 1 марта 2020 превышал 340 тысяч долларов при ежегодном налоговом обязательстве в 200 тысяч, то есть налоги они не заплатили не потому, что были заняты подписанием Меморандума с Украиной.
По информации издания, Уильям Миллер, совладелец и по совместительству директор компании Louisiana Natural Gas Exports, которая должна по договору поставлять на Украину газ, провёл 8 лет в тюрьме. Его судили в 80-е за мошенничество и фиктивную продажу акций компании, в которой тогда работал. Получил 10 лет, отсидел — 8.
В 2019-м стал фигурантом ещё одного крупного судебного разбирательства, также связанного с мошенничеством с ценными бумагами. Эта судебная история, судя по всему, еще не завершилась.
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