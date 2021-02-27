Украина поднимет экономику за счет ограбления "предателей" • 207 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер В рамках продолжающегося на Украине разгула демократии 37 народных депутатов от правящей партии "Слуга народа" на этой неделе зарегистрировали законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность и об обеспечении ответственности лиц, занимавшихся ею. Законопроектами предусмотрены: — уголовная ответственность практически всех жителей неподконтрольной Украине части Донбасса и Крыма, которых в Киеве считают гражданами Украины;

уголовная ответственность практически всех жителей неподконтрольной Украине части Донбасса и Крыма, которых в Киеве считают гражданами Украины; — в связи с расплывчатостью формулировок — уголовная ответственность для миллионов граждан Украины, проживающих на подконтрольной Киеву территории;

в связи с расплывчатостью формулировок — уголовная ответственность для миллионов граждан Украины, проживающих на подконтрольной Киеву территории; — основания, согласно которым, по сути, по щелчку пальцев можно будет ликвидировать политические партии, общественные, благотворительные и религиозные организации, профсоюзы и общественные формирования. И это неполный перечень "подарков", предусмотренных законопроектами. Их изучение, а равно и общий фон (политические репрессии, незаконные санкции, блокировка телеканалов и веб-сайтов и так далее) позволяют предположить, что вашингтонские кураторы дали окончательное добро построению на Украине профашистского государства по образу и подобию аналогичных государств Латинской Америки 70-80-х годов. Для местной верхушки это в первую очередь бизнес (в частности, перераспределение активов в свою пользу) и попытка зацементировать свою власть. Европа стыдливо отводит глаза, не замечая происходящего. А между тем закончиться все это для Украины может новой кровью, новыми потерями, как минимум населения, общей дестабилизацией, ну а окончательное снятие вопроса о возможности возвращения Донецка и Луганска в состав Украины практически неизбежно. В декабре Зеленский и его окружение блокировали работу Конституционного суда, который вдруг принял пару решений, исходя из норм Конституции, а не подчиняясь внешним управляющим. Тогда на Украине такие действия обсуждались как нечто чрезвычайное. Хотя, справедливости ради, в 2014 году о Конституцию вытерли ноги, и ничего. Но это был лишь пролог. В конце января Зеленский своим указом ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении китайских инвесторов "Мотор-Сич". Оснований для их введения, кроме заказа из Вашингтона, конечно, не было. Но законодательная база для санкций в отношении именно иностранных физических и юридических лиц на Украине есть. Однако уже 2 февраля у Зеленского решили не обращать внимание на законы и Конституцию, гарантирующую права граждан страны, и через решение СНБО ввели санкции против своего гражданина Тараса Козака — соратника Виктора Медведчука и номинального владельца трех оппозиционных телеканалов. Решением была заблокирована и работа телеканалов. По сути, это стало ответом власти на обвальное падение рейтинга Зеленского и правящей партии. Дальше — больше: было решено тотально зачистить политическое и информационное поле. Восемнадцатого февраля СБУ возбудила уголовные дела против блогера, а с прошлого года и главы партии Анатолия Шария и его жены по подозрению в совершении государственной измены. В числе прочего Шарию инкриминируется "подрывная деятельность" в форме "пропаганды многоязычия". Девятнадцатого февраля санкции СНБО были введены Зеленским уже против Медведчука, его жены и окружения. Под санкции попали и все его активы. Плюс началась экспроприация нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс", де-юре принадлежащего близкому к Александру Лукашенко белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, но реальным владельцем которого якобы является Медведчук. Кстати, параллельно под санкции попали и не имеющие отношения к Медведчуку субъекты — например, сеть магазинов "Спортмастер". Якобы за то, что она осуществляет деятельность в Крыму. Но на самом деле в Крыму функционируют и другие сети, работающие на Украине — "Новус", "Ашан", "Окко". Их санкции не коснулись. Что наталкивает на подозрение о попадании "Спортмастера" в санкционный список по заказу конкурентов. Двадцать четвертого февраля СБУ обвинила в государственной измене политического эксперта Юрия Дудкина. Это не говоря о том, что российских шпионов, пытающихся похитить украинские прорывные технологии, и агентов ФСБ, организовывающих протесты против растущих тарифов, с конца января хватают с пугающей регулярностью. В тот же день Киевский районный суд Харькова обязал украинских провайдеров закрыть доступ к ряду Telegram-каналов, которые, по данным СБУ, занимались подрывной деятельностью по заказу спецслужб России. При этом суд не рассказал, как это сделать технически. На следующий день всплыло ранее принятое решение Голосеевского районного суда Киева о блокировании провайдерами доступа к 426 сайтам, включая весь "Живой журнал" и РБК. А СБУ устроила обыск микроавтобуса охранной фирмы, работающей на "Оппозиционную платформу — За жизнь". В США всему этому громко аплодируют. Европа не видит ничего предосудительного. Именно в этой атмосфере 24 февраля и были зарегистрированы законопроекты об ответственности за коллаборационизм. А скорее — закрепляющие особый украинский тоталитаризм. В Уголовном кодексе должна будет появиться статья "Коллаборационистская деятельность". Таковой будет признаваться публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации части территории Украины или публичные призывы к: 1 "поддержке решений или действий государства-агрессора, вооруженных формирований или оккупационной администрации государства-агрессора" (то есть властей ЛДНР и Крыма); 2 сотрудничеству с ними; 3 непризнанию распространения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями. То есть, например, определение событий на востоке Украины в качестве гражданской войны или гражданского конфликта будет уголовно наказуемым. Любой сотрудник органов власти ЛДНР и Крыма (даже уборщица) будет лишен права занимать должности на 10-15 лет. Учителям же светит в придачу еще и конфискация имущества — "за внедрение образовательных стандартов государства-агрессора". Наказания за все прочие нарушения обязательно связаны с конфискацией имущества. Занимающих выборные должности или участвовавших в организации референдумов и выборов, а также занимающих должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, предлагается лишать свободы на три-пять лет. Предпринимателей, которые занимаются бизнесом не только в ЛДНР и Крыму, но и в России, предлагается сажать на срок до трех лет. А за "осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией, направленной на поддержку государства-агрессора, оккупационной администрации или вооруженных формирований" предлагается давать до десяти лет. То есть, например, контакт с российскими СМИ уголовно наказуем. В Ростовской области разворачивается новый коррупционный скандал Работников судов, силовых органов ЛДНР и Крыма предлагается лишать свободы на срок от десяти до двенадцати лет. А если их действия привели к гибели людей или наступлению тяжких последствий, то вплоть до пожизненного заключения. При этом "уголовные деяния" определены так, что толковать их можно максимально широко. А преследовать людей предлагается в том числе заочно по упрощенной процедуре. Кроме того, предлагается позволить украинской власти ликвидировать политические партии, общественные, благотворительные или религиозные организации, профсоюзы и общественные формирования на основании того, что их уполномоченные лица были осуждены по статье 111-1 "Коллаборационистская деятельность". С учетом широчайших возможностей "пришить" эту статью и неопределенностью понятия "уполномоченное лицо" закрывать, например, неугодные партии украинская власть сможет по щелчку пальцев. И не только партии — в случае принятия законов весьма вероятно так будет ликвидирована и Украинская православная церковь. Пожалуй, единственным сдерживающим фактором для принятия этих законопроектов является бизнес, который крупные украинские предприниматели очень часто имеют в России. Но если будут внесены смягчающие правки в этой части, то шлюзы, ведущие к формированию на Украине несколько карикатурной банановой диктатуры, могут быть открыты. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





207 Источник Похожие новости Карельские чиновники подвели Кремль под международный скандал Евросоюз доволен бурным развитием Украины Пашинян заявил о несостоятельности российских «Искандеров» во время конфликта в Нагорном Карабахе Вакцина от коронавируса уходит за рубеж, а не в российские регионы? Оскорбил героя войны — пойдешь в китайскую тюрьму Грузия разглядела в "цветных революционерах" угрозу для государства Новости партнеров