Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Главная / Политика

Украина подключит США к разрешению конфликта в Донбассе - Стефанишина

04 сентября 2021, 02:30  •  53 • Политика
Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина не стала разглашать детали, как именно будет происходить подключение американской стороны.
В Киеве заявили, что США намерены подключиться к урегулированию ситуации в Донбассе и возвращению Крыма. В этом американцы видят свою ключевую роль, указала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Вдаваться в детали украинская чиновница не стала, пояснив, что пока не может их раскрывать.
Однако она указала, что в ближайшие месяцы американская сторона включится активно в сам процесс.
Стефанишина выразила надежду, что вскоре пройдут переговоры на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности.
"США уже материализуют своё видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в "нормандском" формате, но и в более широком формате, включая Соединённые Штаты", - заявила она в эфире украинского ТВ, передаёт РИА Новости.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам голосования, где большинство крымчан одобрили это. Власти России неоднократно подчёркивали, что всё состоялось в полном соответствии с международным правом и вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





53
Источник
Похожие новости
03 сентября 2021, 22:50
"Они хотят оставить нас наедине с Россией": Турецкие пользователи заговорили о "большой войне"
03 сентября 2021, 22:50
Байден решил обнародовать материалы о терактах 11 сентября
03 сентября 2021, 22:50
Байден поставил Зеленскому ультиматум для получения денег - эксперт
04 сентября 2021, 00:40
Военкор Котенок поставил "диагноз" украинскому советнику за "руську мову"
04 сентября 2021, 00:40
"Просто мечтают о нападении русских": На Западе вновь предупредили об угрозе из России
04 сентября 2021, 00:40
Мария Захарова оценила ситуацию после ухода США из Афганистана: "НАТО, ты удивляешь"
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2021, 00:40
Военкор Котенок поставил "диагноз" украинскому советнику за "руську мо...
04 сентября 2021, 00:40
"Просто мечтают о нападении русских": На Западе вновь предупредили об угроз...
04 сентября 2021, 00:40
Русские отправляют корабль к местам будущих диверсий - Defence24
04 сентября 2021, 00:40
Мария Захарова оценила ситуацию после ухода США из Афганистана: "НАТО, ты удивля...
04 сентября 2021, 00:40
Вслед за предупреждением Сноудена: Apple сдала назад в проверке облачного контента
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
30 августа 2021, 00:35
В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
29 августа 2021, 19:05
Шойгу задали вопрос о повестке СБУ. Он не сдержал сарказма
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.