Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина не стала разглашать детали, как именно будет происходить подключение американской стороны.

В Киеве заявили, что США намерены подключиться к урегулированию ситуации в Донбассе и возвращению Крыма. В этом американцы видят свою ключевую роль, указала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Вдаваться в детали украинская чиновница не стала, пояснив, что пока не может их раскрывать.

Однако она указала, что в ближайшие месяцы американская сторона включится активно в сам процесс.

Стефанишина выразила надежду, что вскоре пройдут переговоры на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности.

"США уже материализуют своё видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в "нормандском" формате, но и в более широком формате, включая Соединённые Штаты", - заявила она в эфире украинского ТВ, передаёт РИА Новости.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам голосования, где большинство крымчан одобрили это. Власти России неоднократно подчёркивали, что всё состоялось в полном соответствии с международным правом и вопрос Крыма "закрыт окончательно".