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Украина подключит США к разрешению конфликта в Донбассе - Стефанишина
04 сентября 2021, 02:30 • 53 • Политика
Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина не стала разглашать детали, как именно будет происходить подключение американской стороны.
В Киеве заявили, что США намерены подключиться к урегулированию ситуации в Донбассе и возвращению Крыма. В этом американцы видят свою ключевую роль, указала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
Вдаваться в детали украинская чиновница не стала, пояснив, что пока не может их раскрывать.
Однако она указала, что в ближайшие месяцы американская сторона включится активно в сам процесс.
Стефанишина выразила надежду, что вскоре пройдут переговоры на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности.
"США уже материализуют своё видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в "нормандском" формате, но и в более широком формате, включая Соединённые Штаты", - заявила она в эфире украинского ТВ, передаёт РИА Новости.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам голосования, где большинство крымчан одобрили это. Власти России неоднократно подчёркивали, что всё состоялось в полном соответствии с международным правом и вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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