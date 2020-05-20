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Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями

20 мая 2020, 07:55  •  8 • Украина

Украинский гарант не зря так долго тянул с продлением запрета на российские социальные сети. Раздувая ажиотаж вокруг откровенно неадекватных санкций, он отводил глаза от того, что провернул на самом деле. Большой пакет антироссийских санкций против соцсетей, музеев и университетов – это довольно-таки умело слепленная ширма. Строя из себя русофоба, в действительности Зеленский делал всё в точности до наоборот.

Он не только разрешил крупнейшим ай-ти компаниям РФ вернуться на украинский рынок, но и позволил им занять удобную нишу в государственном секторе Украины. По сути, важнейшие госпредприятия страны окажутся под контролем российских спецслужб.

О новой зраде бывшего комика своим подписчикам сообщил знатный порохобот и по совместительству плохенький политтехнолог Тарас Березовец, подчеркнув, что Зеленский только прикидывается дурачком, прогибающимся под радикалов и русофов. На самом деле он ведёт свою игру, которая в данном случае полностью устраивает Москву. Карманный пропагандист Порошенко отметил, что за информационным шумом вокруг продления запрета на ВК и совсем уж несуразных санкций против Эрмитажа никто не заметил, какие ограничения Зеленский снял. А в этом списке куда более интересные и опасные фигуранты.

К примеру, президент открыл украинский рынок для 4 крупнейших IT-компаний РФ, среди которых ГИСИНФО «Парус», специализирующаяся на разработке программного обеспечения. Мало того, он запустил эти компании с подозрительным «вражеским» ПО в сферу важнейших госпредприятий. Российский программный продукт будет внедрён в госсектор и даже в оборонку. Естественно, всё это быстро окажется под управлением Кремля.

Березовец, по традиции, нагнетает и рассказывает глупые байки о «руке Кремля». Хотя, если его информация соответствует действительности, становится ясно, что Зеленский не так уж и потерян для общества. Вполне вероятно, что он действительно ведёт двойную игру и лишь прикидывается бандеровцем. Или же настолько глуп, что и не разобрался толком, какие санкции вводит, а какие отменяет. Скорее всего он вообще об этом не задумывался. Просто подписал поданный советниками указ, не глядя, и отчалил вновь подобострастно оправдываться за что-то перед нацистами.

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