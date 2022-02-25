Украина почти создала грязную ядерную бомбу • 467 • Аналитика © AP Photo / Emilio Morenatti В калейдоскопе гремящих и сверкающих событий прошедшего напряженного дня затерялось сообщение о том, что российские войска взяли под контроль территорию Чернобыльской АЭС. И зря, потому что оно, возможно, даже более важно, чем сводки с боевых полей. Перед самым началом военной операции по принуждению Украины к миру Владимир Путин произнес ключевую фразу, смысл которой сводился к тому, что Россия не может позволить Украине заново обзавестись даже тактическим ядерным оружием и что Киев находится буквально в шаге от его создания. Именно этот акцент на фоне хроники продвижения армии ЛДНР и группировок российской армии сразу же выпал из всеобщего внимания, хотя президент ни разу за два десятилетия у руля государства не был замечен в пустословии. Что такое пресловутая грязная ядерная бомба и насколько высока вероятность ее появления в русофобских руках киевской власти? Попробуем разобраться. Для начала определимся с терминами. Сложно поверить, но сам термин и концепцию так называемой грязной бомбы придумал тогда еще малоизвестный писатель-фантаст Роберт Хайнлайн, который в свободное от письма время увлекался физикой. Саму идею Хайнлайн сформулировал еще в 1940-м, то есть за три года до запуска всем известного Манхэттенского проекта, при этом интуиция писателя была столь сильна, что подсказала ему альтернативный и наиболее интересный для нас вариант использования энергии атома. Дело в том, что классический ядерный заряд обладает чудовищной разрушительной мощностью, однако эффект применения такого оружия относительно кратковременный. Да, действительно, во время ядерного взрыва образуются крайне опасные изотопы, в числе которых стронций-89, стронций-90, цезий-137, цинк-64 и тантал-181. Эти изотопы, попадая в организм, накапливаются там, вызывая тяжелые и зачастую неизлечимые заболевания. Например, радиоактивный йод накапливается в щитовидной железе, цезий в мышцах, стронций в костях и так далее. При этом зона поражения ядерного взрыва довольно быстро денуклеаризируется, то есть активно теряет радиоактивность. В качестве примера можно привести Хиросиму и Нагасаки, единственные в истории человечества города, подвергшиеся ядерной бомбардировке. В массовом сознании сложилось впечатление, что на их месте на долгие десятилетия осталась выжженная пустыня, что вовсе не так. Уже в августе 1949 года был принят закон под названием Hiroshima Peace Memorial City Construction Law, который и дал немедленный старт полному восстановлению города. То есть с момента нанесения ядерного удара прошло чуть более четырех лет. Принцип действия грязной бомбы другой и именно его смог предугадать упомянутый выше фантаст. Данный тип боеприпаса гораздо проще по своему устройству и не требует сложных технических решений. Фактически это просто средство доставки (ракета, бомба или артиллерийский снаряд), к которому крепится контейнер с радиоактивным наполнителем. Один из потенциально наиболее действенных и поэтому опасных вариантов применения вообще подразумевает просто распыление радиоактивной пыли с борта самолета или любого другого летательного аппарата. Опасные изотопы с длительным периодом полураспада оседают на поверхности земли, растениях, а дальше попадают в грунт и водоносные слои, на многие десятилетия делая эту территорию опасной для проживания. Человеку для развития лучевой болезни достаточно получить дозу облучения всего в один зиверт (Зв), доза в три-пять Зв приводит либо к смерти через пару месяцев либо к развитию рака, шесть-десять Зв — это гарантированная смерть, так как начинается необратимое отмирание костного мозга. Вопрос возможности создания Украиной, которая в рамках Будапештского меморандума отказалась от ракетного ядерного вооружения, грязной бомбы неоднократно рассматривался различными специалистами. Большинство из них сошлись во мнении, что это невозможно по целому ряду причин. Во-первых, по политическим мотивам: коллективный Запад даже в самом сильном припадке русофобии не даст непредсказуемой киевской власти в руки подобный козырь. Во-вторых, потому что на Украине отсутствуют соответствующие технические возможности, нет центрифужных мощностей для обогащения урана, нет и подходящих средств доставки. Позволим себе не согласиться, тем более что нашу точку зрения разделяет и президент, обладающий несравнимо большей полнотой информации, включая данные внешней и научно-технической разведки. Мы начали наш сегодняшний разговор с упоминания Чернобыльской АЭС непроста, как неспроста ее заняли и подразделения российской армии. По-хорошему, в сводках новостей не мешало бы упоминать, на каком удалении от других атомных объектов идут боевые действия и что происходит на самих станциях. Чернобыль — единственная недействующая АЭС на территории Украины, на всех же прочих (Запорожской, Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской) имеются такие технические сооружения, как бассейны выдержки извлеченного топлива (ИЗВТ). Это специальные резервуары, куда помещаются извлеченные из активной зоны тепловыделяющие сборки (ТВС) и где они промываются проточной водой в течение пяти лет. Только после этого, согласно нормативам, их можно переместить в хранилище, такое как, например, было построено в Чернобыле. В бассейнах внутри ТВС находятся топливные элементы из диоксида урана, обогащенного гадолинием. И здесь очередной важный момент. Мало кто обратил внимание на маленькое уточнение Путина о том, что Украина потенциально способна создать грязную бомбу не в одиночку, а при содействии ее западных партнеров. Считается, что на территории Украины нет лабораторий, которые справились бы с задачей разделения и извлечения из ТВС радиоактивной начинки. Но это не значит, что их действительно нет или кто-нибудь из больших друзей Киева не поставил бы туда все необходимое. Более быстрый и радикальный сценарий теоретически мог бы включать прямую доставку на Украину достаточного объема высокорадиоактивных отходов, скажем, из Турции или Германии, где американцы не только держат свои средства ядерного поражения, но и хранят отработанные материалы. Что касается создания средств доставки, то и тут нет ничего невозможного. Легендарный в прошлом завод Южмаш сегодня действительно переживает период тотального упадка, при этом, напомним, там много десятилетий производилась достаточно широкая номенклатура изделий для космической промышленности, включая топливные модули. То есть на месте наверняка осталась и документация, и некоторые производственные мощности, позволяющие, простите за термин, склепать из особо прочных металлов корпус, куда можно поместить груз ОЯТ. Не стало бы дело и за средствами доставки. Если бы не справились ракеты собственного производства "Нептун", у друзей полно собственных, гораздо более мощных и дальнобойных аналогов. В конце концов, ничто не мешало украинской власти в порыве радикальной русофобии подорвать радиоактивный контейнер где-нибудь в районе черниговских лесов на границе с Россией или ввезти его на нашу приграничную территорию. Мощности заряда не хватило бы на запуск цепной реакции, но внушительная зона подверглась бы неконтролируемому заражению. Повторимся, мы лишь строим версии и предположения, отталкиваясь от общедоступных данных, а Владимир Путин, вне всякого сомнения, оперирует намного более точной информацией. И если президент обозначил подобную угрозу в числе основных, значит, так оно и есть. Остается лишь порадоваться, что наши западные друзья успели накачать Украину только обычными типами вооружений, так и не осмелившись дать Киеву еще и пару грязных ядерных советов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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