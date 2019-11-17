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Украина почти получила назад корабли, арестованные за провокацию в Керченском проливе - помощник Зеленского

17 ноября 2019, 18:09  •  94 • Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России, которые были задержаны в результате украинской провокации в Керченском проливе.
Передача Украине военных кораблей, задержанных Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе. С таким заявлением выступил Андрей Ермак - помощник президента Украины Владимира Зеленского.
Речь идет о двух бронекатерах "Бердянск" и "Никополь", а также о буксире "Яны Капу". В ноябре 2018 года все три военных судна вместе с их экипажами были арестованы Россией за попытку вторгнуться без разрешения в российские территориальные воды.
"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - цитирует "Новое время" слова помощника Зеленского.
Ранее появилась информация, что за этими кораблями уже вышли из украинских портов поисково-спасательный корабль "Сапфир", а также буксиры "Титан" и "Гайдамака". Утверждается, что они идут навстречу российским буксирам, которые тянут арестованные украинские корабли.
"Встреча должна произойти в открытом море приблизительно в 60 км от Одессы", - пишет украинское издание "Думская".

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