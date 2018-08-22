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Украина поборется с Грецией за первое место в ряду должников МВФ

22 августа 2018, 22:24  •  39 • Украина
27-й день своей «независимости» Киев встречает в долгах как в шелках
Украина решительно ворвалась в тройку главных должников МВФ – $11,9 млрд. Первое место занимает Греция, которая должна $12,8 млрд. Судя по всему, недолго грекам осталось удерживать пальму первенства – украинцы наступают на пятки и дышат в спину.
Однако долги перед МВФ – это ещё не всё: общий государственный долг Украины составляет $76,3 млрд, что более 80% украинского ВВП. Такие данные опубликовала независимая аналитическая платформа VoxUkraine.
Уже в 2019 году Украине нужно отдать порядка $10 млрд.
Эксперты VoxUkraine отмечают, что у Киева «нет ресурсов для погашения плановых платежей по государственному долгу в ближайшие несколько лет, это создаёт риск объявления правительством банкротства, что вызовет девальвацию гривны и закрытие для Украины внешних рынков заимствований на долгие годы».
Единственным выходом, по мнению аналитиков VoxUkraine, «является получение транша финансирования от МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов, который автоматически позволит привлечь средства Всемирного банка и ЕС».
Однако Киев нашёл второй выход – просить Международный валютный фонд принять новую трёхлетнюю программу финансовой помощи, которую украинская сторона собирается обсудить во время визита миссии МВФ в Киев в начале сентября.
Директор Института анализа и менеджмента политики, политолог  Руслан Бортник уверен, что долги Киев отдаст, другой вопрос – как?
«Украина будет отдавать долги суверенитетом страны. Мы будем отдавать нашими предприятиями, не зря внешние кредиторы требуют усиления и проведения приватизации по бросовым ценам, по ценам, которые сегодня находятся на абсолютном дне. Мы будем отдавать нашей землёй, потому что приватизация земли – это тоже одна из ключевых задач внешних кредиторов. Новое же кредитование, на которое молятся в кабинетах власти, работает только на покрытие ранее взятых долгов. Оно уже даже не стабилизирует экономическую систему», – заявил  Бортник в эфире украинского телеканала NewsOne. Он также отметил, что будущему правительству Украины таки придётся объявлять дефолт, чтобы как-то изменить ситуацию.
А директор международного фонда Блейзера Олег Устенко предупреждает, что «к марту следующего года Украина может остаться без золотовалютных резервов».
«Уже поздно думать о том, нужен или нет МВФ. Все эти вопросы надо было задавать раньше. Сейчас надо ответить на вопрос о том, где взять деньги прямо сейчас. Это отвратительная постановка задачи, но это реальность», – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Деньги, по мнению эксперта, взять негде, поскольку на внешнем рынке мало того, что проценты слишком высокие, так ещё Украину «в открытую назвали шулером, потому что в сентябре прошлого года она уверяла, что реформы идут и сотрудничество с МВФ будет продолжаться», хотя не было ни реформ, ни продолжения программы сотрудничества.
24 августа Украина будет отмечать 27-й год своей независимости. Итоги впечатляют: страна превратилась в самое бедное и самое коррумпированное государство Восточной Европы, где дети умирают не только от средневековых эпидемий, но и от элементарного отсутствия лекарств, где большая часть населения с ужасом ждёт начала очередного отопительного сезона.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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