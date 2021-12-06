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Украина поблагодарила свою армию за подвиги американцев

06 декабря 2021, 19:35  •  161 • Украина
Наверное, у многих мужчин была такая девушка. Она улыбается, делает языком идеальный интимный массаж ушей… А когда нужно показать избранника семье, усиленно делает вид, что они не вместе. Так вот, у США это Украина.
Сегодня, 6 декабря, нация гордых древних укров отмечает не менее гордый праздник – день вооружённых сил Украины. Конечно, нынешний президент не мог не поздравить собственную армию.

С пафосом, как учили в родном «КВН», Зеленский поблагодарил военных не только за стойкость и героизм, но и за то, что господа в касках защищают независимость Украины. А то, что Незалежная продала себя в содержанки США – это не «зависимость». Это, видимо, добровольное рабство. Как говорится, это другое, это понимать надо.

Но Ненька без заявлений об «агрессивной» России – всё равно что Америка без демократии. Президент об этом скромно промолчал, а вот министр обороны решил наверстать упущенное. Он в очередной раз поблагодарил военных за защиту Родины от большой и ужасной России.

«Я лично буду прилагать все усилия, чтобы украинское войско постоянно развивалось, наращивало способности, достойно выполняло свою почетную миссию!» – гордо добавил Алексей Резник, видимо, под влиянием маразма забывая, чья армия постоянно развивает и наращивает способности украинской.


Вот так Украина усиленно вертит задницей, не в силах признаться своему населению в беспомощности собственной армии. Может, США стоит сообщить своей подружке, что им нужно расстаться? Или Америке просто льстит роль сладкого папочки?

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