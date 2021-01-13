Украина победила в битве с бюджетом: как ей удалось • 287 • Аналитика © AFP 2020 / Vasily Maximov Министерство финансов Украины подвело предварительные итоги выполнения государственного бюджета страны за 2020 год, которые ожидаемо оказались состоящими из сплошного набора перемог. В число основных своих достижений министерство записало, например, привлечение рекордного объема средств на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 15 декабря (в тот день заимствования составили порядка двух миллиардов долларов) и почти 120 миллиардов гривен, потраченных на дорожное строительство в рамках скандального, хоть де-юре и не существующего проекта "Большое строительство". Уточним, "Большое строительство" — это PR-проект Владимира Зеленского, формально никаким документом не утвержденный, но на который украинская власть активно тратила деньги из Фонда по борьбе с COVID-19. И хотя упомянутые, да и некоторые другие "достижения" выглядят очень сомнительно, стоит признать, что итоги выполнения украинского бюджета 2020 года оказались несколько более позитивными, чем ожидалось. Хотя долговая воронка продолжает стремительно засасывать в себя украинские государственные финансы и не наблюдается даже малейших перспектив изменения этого тренда. План доходов общего фонда государственного бюджета по итогам года оказался выполнен на 102,2% — собрали 878 миллиардов гривен при плане 859. Но план — дело субъективное. Интереснее, что относительно доходов 2019 года (880 миллиардов гривен) в 2020 году недобрали лишь 0,3%, или два миллиарда. Притом что номинальный размер ВВП в 2020 году, видимо, останется неизменным по отношению к 2019 году, такой итог выглядит не катастрофическим. Слагаемые относительного успеха: во-первых, весеннее увольнение "соросенка" с должности главы налоговой службы — он превратил возглавляемый орган фактически в "колхозный рынок", торгуя всем, чем можно. Ни один налоговый руководитель не был святым, но именно "соросенок" задрал коррупционную планку на новый уровень, а заодно продемонстрировал вопиющую некомпетентность. С приходом другого руководителя собираемость налогов заметно улучшилась. Кстати, о таможне того же сказать нельзя: там тоже уволили "соросенка". Но после двух временно исполняющих обязанности руководителей его сменил ставленник Петра Порошенко. С предсказуемым результатом: собираемость таможенных платежей в сравнении с 2019 годом еще более ухудшилась. Во-вторых, стоит отметить серьезный вклад "Нафтогаза Украины", который в течение года перечислил в бюджет более 50 миллиардов гривен своей прибыли, образовавшейся за счет получения от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Хотя государственный бюджет с доходами 32,5 миллиарда долларов для страны, власти которой настаивают на численности населения в 41,5 миллиона человек, это мизерная величина. При этом стоит иметь в виду, что на Украине в государственном бюджете сосредоточено 75% всех доходов — в отличие от России и европейских стран, где в центральные бюджеты попадает не более половины бюджетных доходов. Таким образом совокупные доходы государственного и местных бюджетов Украины уже практически сравнялись с доходами бюджета города Москвы. Но ладно Москва — доходы бюджета Санкт-Петербурга близятся к 30% доходов государственного бюджета Украины. В Министерстве финансов Украины порадовались, что дефицит государственного бюджета не дотянул до предельной величины, установленной законом, и составил 216 миллиардов гривен. Но не дотянул он до нее лишь по причине недофинансирования расходов. Так что и здесь перемога сомнительная. Расходная часть бюджета выполнена не была. Правда, недовыполнение составило лишь 42 миллиарда гривен, хотя все шло к гораздо большему невыполнению. Секрет прост: в декабре осуществлялись массированные заимствования, зеленый свет которым, видимо, дал МВФ. Только для покрытия дефицита общего фонда государственного бюджета всего за месяц заняли 166 миллиардов гривен (6,2 миллиарда долларов). Для сравнения: рекордные расходы декабря, имевшие целью сокращение невыполнения плана по расходам за год, составили 154 миллиарда гривен. Весь государственный долг, накопленный за 28 лет, к 1 января 2020 года (без учета гарантированного) составлял 72 миллиарда долларов. Заимствование 6,2 миллиарда долларов за месяц на этом фоне выглядит очень значимо. Для понимания масштабов осуществленных заимствований можно привести и такие цифры: осенью 2020 года на Украине было приватизировано 20 спиртзаводов, по объемам — больше половины спиртовой промышленности. Доходы от приватизации большей части весьма мощной спиртовой отрасли Украины составили меньше 50 миллионов долларов. А все приватизационные поступления не дотянули до 100 миллионов. Говоря о расходах бюджета, нельзя не вспомнить вышеупомянутое так называемое Большое строительство. На него спустили за год 116 миллиардов гривен. При этом де-юре такой программы не существует. А в качестве ее результатов учитывают практически любой ремонт или строительство. При этом удивительным образом стоимость ремонта одного километра дорог по сравнению даже с прошлым годом выросла почти в два раза, стоимость строительства — примерно так же. Пикантности ситуации добавляет то, что на это строительство в приоритетном порядке направлялись средства из Фонда по борьбе с COVID-19. В итоге на это направление было потрачено 29 миллиардов гривен из Фонда. Но отдельно еще стоило бы остановиться на долговой политике за весь год — ведь занимали деньги не только в декабре. За год в целом заимствования на внутреннем рынке составили 389 миллиардов гривен — причем более трети из них были заняты в иностранной валюте, то есть в смысле курсовых рисков эти заимствования ничем не отличаются от внешних займов. Плюс в эквиваленте 255 миллиардов гривен были осуществлены внешние заимствования. В сумме это дает 644 миллиарда гривен. С займами, которые брались под государственные гарантии, общая сумма заимствований за год увеличивается до 675 миллиардов гривен. Напомним, доходы общего фонда госбюджета за год составили 878 миллиардов гривен, то есть они сопоставимы с объемами привлеченных займов. При этом на погашение ранее взятых займов, по данным Министерства финансов, ушло 386 миллиардов гривен, еще 120 миллиардов гривен стоило их обслуживание (то есть проценты). То есть за год Украина взяла в долг почти на 300 миллиардов больше, чем погасила. Долговая воронка налицо. А общий размер государственного и гарантированного государством долга на 1 января превысил 2,5 триллиона гривен, в долларовом эквиваленте это 90 миллиардов. Всего год назад в гривнах он составлял два триллиона, а в долларах — 84,4 миллиарда. Теперь долг Украины почти сравнялся с трехлетними доходами государственного бюджета и достиг 64% ВВП. Государственный долг в размере 64% ВВП — это далеко не предельная величина для мировой экономики. Но фишка в том, что украинский долг очень дорог в обслуживании. В этом году Украина сделала огромное количество экономических и политических уступок Западу: от принятия закона о рынке земли и закона, фактически закрепляющего управление банковской системой за МВФ, до множества кадровых назначений и существования целых параллельных систем управления, подотчетных "западным партнерам". Но взамен получила лишь три миллиарда долларов дешевых кредитов от международных финансовых организаций. Все остальные займы были коммерческими и брались под самые высокие в мире проценты. Впрочем, по бумагам пока все терпимо — а можно ли требовать большего от героически сражающейся с реальностью государственности. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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