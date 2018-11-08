Украина планирует вдвое увеличить зону своего контроля в Чёрном море

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о правовом режиме прилегающей зоны Украины, который фактически увеличит территорию украинского контроля в Чёрном море.

Как передаёт Интерфакс-Украина, инициативу поддержали 238 народных депутатов.

«Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Чёрном море», — пояснила одна из авторов проекта, Ирина Фриз.

Согласно документу, прилегающей зоной Украины станет морской район, который примыкает к территориальному морю страны и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль.

Принятие закона позволит госорганам Украины задерживать суда на прилегающей территории при наличии оснований, что они могут нарушить законодательство страны.

Ранее сообщалось, что Украина возьмёт под контроль морскую границу от Измаила до Мариуполя.