Украина планирует сотни авиарейсов для вывоза своих гастарбайтеров по заявкам стран Евросоюза

Австрия также вступила в борьбу за украинских гастарбайтеров и готова открыть для них специальный коридор. СМИ страны сообщили о «дружественном» телефонном разговоре между министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом и украинским вице-премьером Вадимом Пристайко по поводу транспортировки рабочей силы для сбора урожая на полях альпийской республики. В Киеве признаются, что заявки из Европы поступают настолько активно, что придётся организовывать сотни авиарейсов.«Глава МИД Австрии Александр Шалленберг провёл телефонный переговоры со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко о привлечении украинских работников для сезонных работ по сбору урожая. Для доставки рабочих рук, австрийское министерство здравоохранения сделало исключение из действующего в настоящего время запрета, разрешив приём чартерных рейсов из Украины», - сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.По данным СМИ, «в ходе дружественной и очень конструктивной беседы Шалленберг провёл переговоры с Пристайко об исключениях для около 800 сезонных рабочих, в которых нуждается сельскохозяйственная отрасль Австрии». Как заявила спикер австрийского МИД, «стороны договорились о безотлагательной выработке совместного решения». Как пишет Kronen Zeitung, речь идет об организации чартерных перевозок, поскольку они остаются единственной возможностью доставки украинских рабочих из-за ограничений на пересечение границ, введенных отдельными восточноевропейскими странами. Но для осуществления таких полётов требуются особые разрешения от украинского правительства.Сам украинский вице-премьер прокомментировал переговоры с Веной так: «именно сейчас остро возникла необходимость в украинских сезонных рабочих, потому что работы по сбору урожая начинаются в конце весны и в начале лета». «На этом этапе к нам уже обратилось несколько правительств с тем, что ожидаются организованные группы украинцев», - сказал он. Также Пристайко отметил, что телефонный разговор с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом велся «о ровно 802 персонах наших работников, которых ожидают 44 фирмы, точная есть цифра, у нас есть перечень тех, с которыми непосредственно работаем». Помимо этого чиновник сообщил, что в понедельник, 3 мая, должен состояться разговор с представителями Финляндии. «И там действительно мы говорим о большой части наших людей. Там ведется разговор о тысячах людей для трудоустройства. Мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые наверняка придется совершить нашим авиалиниям, чтобы перевезти значительную группу людей», - сказал он. Кроме того, на очереди переговоры с Польшей, Германией и Чехией. «Это вообще страны вокруг Украины. Эта работа планомерная. Мы призываем всех представителей этих стран связываться, и уже это происходит», - сказал Пристайко.