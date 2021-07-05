Украина планирует разместить иностранные военные базы на своей территории в обход конституции

На Украине начали активно обсуждать строительство военных баз стран НАТО на территории республики. Сейчас эта тема актуализировалась благодаря высказыванию уполномоченного президента Украины в Конституционном суде, депутата от партии «Слуга народа» Федора Вениславского, который заявил, что у него есть решение, как обойти Конституцию Украину для реализации планируемых мероприятий.Украинский депутат в эфире канала «Украина 24» рассказал, что конституционный запрет на строительство иностранных военных баз вполне может не учитываться при базировании союзников: «…в Конституции Литвы существовала похожая формулировка, что в Литве запрещено размещать иностранные военные базы».Несмотря на это, литовский Конституционный суд, изучив это положение, резюмировал, что «данный закон не относится к базам союзников». Таким образом, он хотел намекнуть НАТО, что Украине стоит поскорее вступить в состав альянса, чтобы они смогли размещать военные базы на их территории.При этом Федор Вениславский заявил, что существует и другое решение данного вопроса. Политик объяснил, что Киев может заключать двусторонние договоренности со странами – участницами НАТО. Вопрос о размещении союзников в условиях такого сотрудничества мог бы решить украинский Конституционный суд. Еще до этого вопроса депутаты Верховной рады обсуждали возможность подписания такого соглашения между США и Украиной.В 20-х числах июня украинский парламент провел заседание для рассмотрения проекта по запросу к Конгрессу США, попросив о предоставлении Киеву положения главного союзника Вашингтона вне Североатлантического альянса. Однако референдум отложили из-за диалога глав России и Соединенных Штатов, а также по случаю анонсированного приезда Владимира Зеленского в США в конце июля.Такими темпами Украина не оставит выбора своему народу и, в случае того же голосования по поводу восточных земель Украины, о возможности которого упоминал сам президент Зеленский, население обязательно проголосует за приостановку контактов с ДНР и ЛНР только ради того, чтобы на их территориях больше не появлялись иностранные военные.