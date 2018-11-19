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«Украина первая в мире по откармливанию чиновников»: Депутат Рады назвал виновных в кризисе страны
19 ноября 2018, 08:54 • 92 • Политика
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович обвинил власти Украины в незнании основ экономики, отметив, что в ряде сфер в стране наблюдается катастрофа, к которой привели «дураки, у который вообще ничего не растет». Также он добавил, что «Украина первая в мире по откармливанию чиновников».
«У вас ничего не растёт, у дураков. У вас вообще ничего не растёт: сельское хозяйство — катастрофа, тяжёлая промышленность — катастрофа, - заявил так Рабинович в эфире канала «112 Украина». Он также добавил, что положение с бизнес-сектором в стране также выглядит плачевно.
Депутат отметил, никак нельзя строить страну без какого-то плана. А вот Киев пытается сделать именно так.
«Что мы строим? Сарай, хату, пристройку строят с каким-то чертежом, - заявляет Рабинович. - Где чертёж того, что строит наша страна?».
Он также добавил, что Украина может быть первой в том, что «откармливает собственное правительство»
«Это единственное, в чем Украина на сегодняшний день может быть первой в мире», - подытожил депутат.
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