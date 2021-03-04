Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях

Верховная рада приняла проект об изменении часового пояса на Украине, чтобы противостоять России. "Это означает, что вопросы социально-экономического характера, волнующие большинство украинцев, решаться не будут", - уверен политолог Иван Мезюхо.

На Украине решили изменить время в стране назло России. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в Верховной раде. Таким образом Киев пытается отвлечь население от проблем в стране, уверен политолог Иван Мезюхо.

Согласно проекту закона "Об исчислении времени на Украине", на всей территории страны вводится единый часовой пояс, который всегда будет отставать от времени по Москве на 1 час. По задумке украинских политиков, эта мера поможет противодействовать России.

Если они продолжат политизировать любой вопрос, очевидно, что будущее Украины находится в ненадёжных руках,

- комментирует ситуацию политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News.

Эксперт подчеркнул, что подобное использование антироссийской риторики указывает на то, что народ Украины пытаются отвлечь от реальных проблем. Это означает, что вопросы социально-экономического характера, волнующие большинство украинцев, решаться не будут, подытожил эксперт.