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Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
04 марта 2021, 00:35 • 550 • Политика
Верховная рада приняла проект об изменении часового пояса на Украине, чтобы противостоять России. "Это означает, что вопросы социально-экономического характера, волнующие большинство украинцев, решаться не будут", - уверен политолог Иван Мезюхо.
На Украине решили изменить время в стране назло России. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в Верховной раде. Таким образом Киев пытается отвлечь население от проблем в стране, уверен политолог Иван Мезюхо.
Согласно проекту закона "Об исчислении времени на Украине", на всей территории страны вводится единый часовой пояс, который всегда будет отставать от времени по Москве на 1 час. По задумке украинских политиков, эта мера поможет противодействовать России.
- комментирует ситуацию политолог Иван Мезюхо в беседе с Nation News.
Эксперт подчеркнул, что подобное использование антироссийской риторики указывает на то, что народ Украины пытаются отвлечь от реальных проблем. Это означает, что вопросы социально-экономического характера, волнующие большинство украинцев, решаться не будут, подытожил эксперт.
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