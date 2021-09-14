Украина перешла к газовому шантажу: "ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут"

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил, что Европа может остаться без транзита газа через Украину. "ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут", - пригрозил украинский министр.

Украина начала угрожать Европе прекращением поставок газа из России. С заявлением выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече со статс-секретарём Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

Темой встречи двух министров стал недавно достроенный газопровод "Северный поток - 2", а также предотвращение "угроз", которые он якобы несёт. Примечательно, что украинская сторона сразу перешла к шантажу. Министр Галущенко заявил, что если транзитные объёмы будут недостаточно загружены, то украинская ГТС переориентируется на внутренний рынок.

ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России ещё больше рычагов влияния на геополитику,

- заявил глава Минэнерго Украины.

Он добавил, что "Северный поток - 2" угрожает энергетической независимости Восточной Европы и подрывает безопасность Украины, а также создаёт риски дефицита газа во всех европейских странах. В этой связи украинский министр призвал немецкого коллегу к "общим и решительным действиям".