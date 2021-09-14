|
Украина перешла к газовому шантажу: "ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут"
14 сентября 2021, 21:55 • 183 • Политика
Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил, что Европа может остаться без транзита газа через Украину. "ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут", - пригрозил украинский министр.
Украина начала угрожать Европе прекращением поставок газа из России. С заявлением выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко на встрече со статс-секретарём Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.
Темой встречи двух министров стал недавно достроенный газопровод "Северный поток - 2", а также предотвращение "угроз", которые он якобы несёт. Примечательно, что украинская сторона сразу перешла к шантажу. Министр Галущенко заявил, что если транзитные объёмы будут недостаточно загружены, то украинская ГТС переориентируется на внутренний рынок.
- заявил глава Минэнерго Украины.
Он добавил, что "Северный поток - 2" угрожает энергетической независимости Восточной Европы и подрывает безопасность Украины, а также создаёт риски дефицита газа во всех европейских странах. В этой связи украинский министр призвал немецкого коллегу к "общим и решительным действиям".
Подпишитесь на нас
183
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 сентября 2021, 01:00
|
10 сентября 2021, 04:15
|
11 сентября 2021, 20:35
|
12 сентября 2021, 08:30
|
09 сентября 2021, 01:40
|
13 сентября 2021, 02:50
|
11 сентября 2021, 03:10