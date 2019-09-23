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Украина перекрыла границу с Крымом для автомобилей

23 сентября 2019, 17:24  •  140 • В России

В понедельник, 23 сентября, Украина в одностороннем порядке закрыла границу для автомобилей в контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак», расположенном напротив российского многостороннего автомобильного пункта пропуска «Армянск».

Автомобили прекратили пропускать через государственную границу с 7:45. Как сообщалось ранее, это связано с проводимым на стороне незалежной ремонтом.

- Автомобильные пункты пропуска Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на севере Крыма работают в штатном режиме, - отметили в пресс-службе ведомства. - По независящим от Пограничного управления ФСБ причинам пропуск лиц через государственную границу Российской Федерации в МАПП «Армянск» осуществляется только на пешеходном направлении.

В понедельник через пункт пропуска «Армянск» можно пройти только пешкомФото: Анастасия ЖУКОВА

При этом украинские контрольно-пропускные пункты «Чонгар» (расположен напротив российского МАПП «Джанкой») и «Чаплынка» (напротив пункта пропуска «Перекоп»), работают в обычном режиме, автомобили спокойно пересекают границу.

В Погрануправлении напомнили, что через «Перекоп» могут пройти только граждане России и Украины, а гражданам третьих стран придется ехать только через «Джанкой» или же идти пешком через «Армянск».

Только за прошлые сутки через три пункта пропуска прошли более 9 тысяч граждан и 1,4 тысячи автомобилей, половина из них - через «Армянск».

- В настоящее время скопление транспортных средств в пунктах пропуска «Перекоп» и «Джанкой» не наблюдается. В случае их появления будут направлены резервы для увеличения пропускной способности и снижения общего времени нахождения в пункте пропуска, - отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по РК.

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