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Украина перекрыла доступ в Крым. Пока на месяц и с одним исключением
09 августа 2020, 17:30 • 4 • В мире
Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил о том, что правительство Незалежной приняло решение приостановить на месяц работу КПП на границе с Крымом. Исключение на въезд и выезд сделали лишь для граждан Украины и их семей.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Крымом. В пресс-службе офиса главы государства отметили, что его обеспокоенность вызвал рост количества обнаруженных заражённых COVID-19.
Реакция правительства Незалежной, судя по публикации в авторском Telegram-канале министра Кабинета министров Олега Немчинова, не заставила себя ждать. Украина перекрыла доступ в Крым через КПП. Пока на месяц - до конца августа - и с одним исключением. Въезд и выезд будет закрыт для всех, кроме граждан Украины и их семей.
"Временно прекратится с 8.00 9 августа 2020 г. до 8.00 30 августа 2020 г. работа контрольных пунктов въезда", - уточнил украинский министр.
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