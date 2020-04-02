Украина перехитрила МВФ • 337 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Как мы уже сообщали, в ночь на 31 марта на внеочередном заседании после почти восьми часов рассмотрения Верховная рада Украины все же приняла закон о запуске продаж земель сельскохозяйственного назначения. Стоит разобрать этот закон подробнее — поскольку все было сделано довольно хитро. Согласно условиям МВФ, принятие этого закона вместе с "банковским" законом, который запрещает обжаловать в суде решения Национального банка в вопросе выведения с рынка и ликвидации банков (в первую очередь нацелен на запрет возврата Приватбанка Игорю Коломойскому), откроет для Украины дорогу к новой программе кредитования общим объемом восемь миллиардов долларов. Правда, из истории взаимоотношений Украины с Фондом известно, что шансов получить всю оговоренную в программе сумму почти нет — МВФ, как опытный шантажист, перед каждым траншем выдвигает все новые условия. А Украина далеко не всегда обязательна в выполнении своих обещаний. В этот раз все ровно так же: МВФ точно не даст всю обещанную сумму сразу и наверняка будет выдвигать новые условия к Украине в интересах своих "клиентов". Но и Украина оставила лазейку, чтобы "кинуть" Фонд. Закон принимался не только под давлением МВФ, но и с помощью "договорняков" между фракциями парламента (причем не только между теми, кто голосовал за) и с нарушением регламента работы Рады. Согласно регламенту, на внеочередных заседаниях не могут рассматриваться законопроекты, которые уже рассматриваются на обычных календарных заседаниях. Кроме того, во время большей части заседания в зале присутствовало меньше 200 депутатов, тогда как голосовало стабильно в два раза больше. Плюс внеочередное заседание было назначено на 30 марта, а голосование за закон в целом состоялось в 0:42 31 марта. Эти нарушения могут стать основанием для отмены закона Конституционным судом, об обращении в который заявили и "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) и "Батькивщина". Но на практике это маловероятно — разве что в случае радикальной смены политической повестки в стране. Что же касается "договорняков", то фракция "Слуга народа" при принятии закона перестала существовать как монобольшинство. Даже после приезда в Раду Зеленского удалось мобилизовать всего 206 голосов "слуг". Пришлось добирать на стороне — у "Европейской солидарности" Петра Порошенко, "Голоса", контролируемого Соросом-Пинчуком, и примкнувшей к ним группы "Доверие", подконтрольной агроолигарху Веревскому. Образовавшаяся "проМВФовская" коалиция выглядит вроде бы цинично на фоне того, что избиратели голосовали за Зеленского как альтернативу Порошенко. Но в ней нет ничего удивительного с учетом того, сколько верных "порохоботов" и "соросят" оказалось в итоге в рядах "зеленой команды". Но и это не вся "зрада". Протестовавшие против принятия закона ОПЗЖ и "Батькивщина" делали это максимально пассивно, без огонька. То есть с большой долей вероятности свои плюшки они тоже получили. Редакция законопроекта, принятая в ноябре 2019 года в первом чтении, была явно программой максимум, написанной "соросятами" под дудку МВФ. А одновременно и основой для торга. Предполагалось, что в одни руки уже с осени 2020 года будут продавать до 200 тысяч гектаров. "Руки" эти могут принадлежать как физическому лицу, так и юридическому. Соответственно, будучи учредителями юридических лиц, землей смогли бы сразу же обзавестись иностранцы. Для понимания, 200 тысяч гектаров — это четверть Черновицкой области. И хотя в проекте содержалось ограничение в восемь процентов от территории области, концентрация земель предлагалась колоссальная и никак не сопоставимая с европейскими мерками. Принятие законопроекта в первом чтении в такой редакции обернулось массовыми протестами, которые организовывали украинские агробароны, желавшие выторговать себе преимущества, и поддержали другие аграрии, рисковавшие остаться не у дел уже осенью 2020 года. В принятом законе продажа земель в одни руки до 2024 года ограничена сотней гектаров. После планка поднимется до десяти тысяч гектаров. Кроме того, до 2024 года землю покупать смогут только физические лица. Запрещается продажа земель иностранцам и юридическим лицам с иностранными акционерами — как минимум до решения референдума. В любом случае запрещена продажа земли юридическим лицам, акционерами которых являются граждане "государства-агрессора", любые иностранные государства или бенефициары, которые зарегистрированы в офшорах. Запрещена продажа земель, находящихся в государственной и коммунальной собственности. Запрещена также продажа земель на территориях ЛДНР, Крыма и Севастополя. Ну и очень важно — сам процесс продажи земли стартует с 1 июля 2021 года! То есть украинской власти удалось выбить у МВФ отсрочку применения закона, его поэтапное внедрение и другие нюансы: для Фонда настолько принципиальным оказалось быстрое принятие "антиколомойского" закона, что в земельном он пошел на серьезные уступки. На первый взгляд все чинно, благородно: как хотел украинский избиратель. Но дьявол кроется в деталях. Закон подразумевает преимущественное право на покупку земли арендатором. Плюс арендатор может передать право на покупку другому лицу, уведомив об этом собственника. Процедура реализации преимущественного права выписана максимально мутно. Но с учетом того, что на Украине бо́льшая часть крестьянских наделов находится в долгосрочной аренде у агрохолдингов, почти наверняка эта норма позволит владельцам агрохолдингов "вчерную" скупать землю для себя же на "мертвых душ". Стоимость земли по закону не может быть меньше ее минимальной денежной оценки — а это скромная сумма, как правило, в районе одной тысячи долларов за гектар. В ходе кризиса и обвала гривны она будет только снижаться. В условиях массовой нищеты и отсутствия доступного кредитования явно сложится рынок покупателя, а не продавца. Потому пожелавший продать свою землю крестьянин примерно такую сумму за нее и получит. А это копейки в сравнении с любой из сопредельных стран. Еще один нюанс заключается в том, что агроолигархи и украинские чиновники в значительной степени зарабатывают на схемах с государственной землей. На Украине более десяти миллионов гектаров земли принадлежит государству, а управляется государственными предприятиями. Только вот реально возделывается ими мизерная часть из этих десяти миллионов. Большая же часть за копейки передается на обработку агрохолдингам. Например, Национальная академия аграрных наук, формально самостоятельная структура, у которой более 300 тысяч гектаров своей пашни. Но обрабатывает она лишь 600 гектаров. Остальное или в обработке по договорам о совместной обработке, или иным образом передано агробаронам. И эту коррупционную схему закон консервирует. А бюджет при этом ни на какие доходы от этой земли претендовать не сможет. Стоит добавить, что в законе отсутствует популярная в европейских странах норма о том, что землю может купить лишь тот, кто ее реально обрабатывает и занимается этим какое-то время. А отсутствие земельного кадастра в условиях запуска рынка земли неизбежно подстегнет рейдерство, которое и так является бичом для мелких и средних фермеров. Все выглядит так, что закон принят в интересах местных агробаронов. На данный момент МВФ, через который действуют транснациональные компании, видимо, устраивает уже тот факт, что дело сдвинулось с мертвой точки. В дальнейшем же можно ожидать нового давления со стороны Фонда в интересах своих "клиентов". Впрочем, и у Украины есть свой туз в рукаве: ведь можно "кинуть" и МВФ, продлив мораторий на продажу, скажем, в июне 2021 года. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





337 Источник Похожие новости Страх гибели? Почему в пандемию раскупают туалетную бумагу Тульские «Корнеты-ЭМ» преподнесут сюрприз Анкаре. Козырь Москвы в идлибской развязке Судьбы людей и судьбы кораблей В польском филиале Business Insider принялись считать деньги в кармане России Украина перехитрила МВФ Голосование по поправкам в Конституцию может повлиять на введение режима ЧС? Новости партнеров