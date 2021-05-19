Украина передала посредникам новый вариант "минских соглашений"

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Киев внес свои изменения в ключевые договоренности

Россия, Германия и Франция получили от Украины новые предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Они фактически вносят изменения в действующие Минские соглашения, незыблемость которых ранее подтверждали партнеры по нормандскому формату.

Берлин и Париж еще в прошлом году предлагали разделить пакет минских соглашений на отдельные этапы – кластеры и представили свой проект. Затем свои инициативы прислали Москва и Киев. Но нынешний вариант украинской стороны, по данным "Коммерсанта", разительно отличается даже от ее же предыдущих предложений.

Если раньше Киев соглашался, что процессы передачи ему контроля над границей с Россией в Донбассе должны идти параллельно с подготовкой местных выборов, то теперь устанавливается жесткая очередность: сначала граница и регион полностью переходят под контроль Украины, и только затем можно вести речь о выборах.

Все решения по Донбассу Киев хочет согласовывать исключительно с "нормандской четверкой", без учета мнений ДНР и ЛНР.

Кроме того, патрулировать территории Луганской и Донецкой областей, по проекту Киева, должны будут не подразделения Народной милиции, а служащие Нацгвардии Украины совместно с активистами из числа местных жителей.

По предварительным данным, члены нормандского формата должны дать оценку киевским предложениям на видеоконференции 26 мая, передает URA.RU. Однако эксперты уже предсказывают провал переговоров, поскольку Киев открыто пытается навязать сторонам видоизменения прежних договоренностей, внося правки в принципиальные моменты.

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что вооруженный конфликт России и Украины из-за Донбасса неизбежен.