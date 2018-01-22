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Украина перебрасывает войска из Донбасса в Закарпатье

22 января 2018, 00:24  •  345 • Политика
Одно из крупнейших подразделений ВСУ - 128-я отдельная горно-пехотная бригада - в полном составе покинула Донбасс и отправилась в Закарпатскую область.
Болезненная реакция украинского руководства на возмущение венгерского национального меньшинства в Закарпатской области хорошо известна. Она зафиксирована на страницах СМИ и в высказываниях политиков.
Мало кто, впрочем, мог предсказать, что это возмущение приведет к срочной переброске войск из "горячего региона" в "потенциально горячий". Тем не менее сейчас стало известно, что 128-я отдельная горно-пехотная бригада ВСУ, более известная как "Закарпатский легион", снялась со своих позиций вблизи линии соприкосновения в Донбассе и в полном составе - вместе с автомобилями и бронетехникой - отправилась в Закарпатскую область.
128-я бригада является одной из наиболее многочисленных и хорошо укомплектованных во всей украинской армии. В настоящее время эшелоны с ее техникой уже находятся в Закарпатье.
Полный контингент бойцов бригады должен будет прибыть на новое место несения службы до июля 2018 года.
Фотографии, фиксирующие переброску украинских армейцев в Закарпатье, уже появились в Facebook.

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