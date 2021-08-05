Украина озвучила обвинения против двух русских генералов

В сообщении офиса генпрокурора Украины говорится, что речь идёт о боях под Иловайском.

На Украине выдвинули обвинения против двух русских генералов. Имена военачальников, против которых офис генпрокурора Незалежной озвучил обвинения, не приводятся. Однако в своём сообщении украинская сторона размещает звания тех, о ком идёт речь.

Судя по сообщению украинского ведомства, речь идёт о событиях, случившихся в 2014 году (Иловайском котле).

По утверждениям Украины, Россия якобы причастна к боевым действиям, потому обвинения от Генпрокуратуры выдвинуты против русских военачальников. Их подозревают в ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В сообщении прокуратуры указано, что сейчас решается вопрос об объявлении двух генералов в розыск.

"Досудебное расследование осуществляется главным следственным управлением СБУ", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее украинская сторона попыталась провернуть подобное - предъявление обвинений, угроза объявить в розыск - в отношении главы Минобороны Сергея Шойгу.