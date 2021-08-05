|
Украина озвучила обвинения против двух русских генералов
05 августа 2021, 00:00 • 103 • В мире
В сообщении офиса генпрокурора Украины говорится, что речь идёт о боях под Иловайском.
На Украине выдвинули обвинения против двух русских генералов. Имена военачальников, против которых офис генпрокурора Незалежной озвучил обвинения, не приводятся. Однако в своём сообщении украинская сторона размещает звания тех, о ком идёт речь.
Судя по сообщению украинского ведомства, речь идёт о событиях, случившихся в 2014 году (Иловайском котле).
По утверждениям Украины, Россия якобы причастна к боевым действиям, потому обвинения от Генпрокуратуры выдвинуты против русских военачальников. Их подозревают в ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины.
В сообщении прокуратуры указано, что сейчас решается вопрос об объявлении двух генералов в розыск.
"Досудебное расследование осуществляется главным следственным управлением СБУ", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее украинская сторона попыталась провернуть подобное - предъявление обвинений, угроза объявить в розыск - в отношении главы Минобороны Сергея Шойгу.
Подпишитесь на нас
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2021, 10:00
|
29 июля 2021, 12:10
|
02 августа 2021, 17:00
|
04 августа 2021, 07:30
|
01 августа 2021, 01:35
|
01 августа 2021, 05:15
|
30 июля 2021, 08:20