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Украина озвучила обвинения против двух русских генералов

05 августа 2021, 00:00  •  103 • В мире
В сообщении офиса генпрокурора Украины говорится, что речь идёт о боях под Иловайском.
На Украине выдвинули обвинения против двух русских генералов. Имена военачальников, против которых офис генпрокурора Незалежной озвучил обвинения, не приводятся. Однако в своём сообщении украинская сторона размещает звания тех, о ком идёт речь.
Судя по сообщению украинского ведомства, речь идёт о событиях, случившихся в 2014 году (Иловайском котле).
По утверждениям Украины, Россия якобы причастна к боевым действиям, потому обвинения от Генпрокуратуры выдвинуты против русских военачальников. Их подозревают в ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством, а также в посягательстве на территориальную целостность Украины.
В сообщении прокуратуры указано, что сейчас решается вопрос об объявлении двух генералов в розыск.
"Досудебное расследование осуществляется главным следственным управлением СБУ", - говорится в сообщении.
Отметим, что ранее украинская сторона попыталась провернуть подобное - предъявление обвинений, угроза объявить в розыск - в отношении главы Минобороны Сергея Шойгу.

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