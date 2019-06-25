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Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

25 июня 2019, 17:39  •  48 • Украина
Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.
 
РИА Новости
 

«Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта Организация превратилась в простого менеджера, причём такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», — заявил Климкин.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию принять участие в сессии ПАСЕ в июне, сохранив при этом возможность оспаривания полномочий Москвы. 

Это решение организации прокомментировали экс-президент Украины Пётр Порошенко, украинский премьер Владимир Гройсман, МИД Украины и нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

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