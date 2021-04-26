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Украина ответит России "по принципу взаимности" на высылку своего дипломата

26 апреля 2021, 21:05  •  145 • Политика
Aleksandr Gusev/www.globallookpress.com
Стороны продолжают "дипломатический обмен" любезностями
Украинский МИД в самое ближайшее время объявит об ответных действиях в отношении России за высылку своего дипломата из Москвы "по принципу взаимности". Соответствующее заявление сделал сегодня, 26 апреля, спикер Министерства иностранных дел Незалежной Олег Николенко.
По словам украинского госслужащего, решение российской стороны лишь подтверждает курс Кремля, нацеленный на "обострение" с Киевом. Незалежная же не собирается задерживаться с ответом, и в ближайшее время объявит о встречной высылке представителя российской дипмиссии, о чем Николенко заявил "Интерфакс-Украине".
Также спикер внешнеполитического ведомства добавил, что высылка украинского дипломата является "очередной провокаций", якобы устроенной Москвой в адрес дипломатической миссии Незалежной.
По словам Николенко, действия РФ, объявившей украинского дипломата персоной нон грата, беспричинны и нелогичны.
Напомним, накануне Министерство иностранных дел РФ сообщило о высылке украинского дипломата из России, объявив его персоной нон грата. В ведомстве отметили, что таким образом вынесли Украине предупреждение за высылку сотрудника российской дипломатической миссии из Незалежной, о которой стало известно еще 19 апреля.
16 апреля сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка. В правоохранительных органах заявили, что представитель Незалежной занимался в России сбором закрытой информации из баз данных силовых структур. В МИД позднее сообщили, что задержанный собирал данные об украинцах с гражданством РФ и родственниками в России для последующей передачи начальству, которое готовило в отношении указанной категории граждан политические репрессии.

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