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Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля

02 ноября 2018, 00:54  •  64 • Политика
Украина заявила об аресте крупного российского груза в Мариуполе.
На Украине задержали корабль, перевозивший из России в Бельгию 3000 тонн продукции принадлежащего ЛНР Алчевского металлургического комбината. Такая информация появилась на странице Facebook главного прокурора Украины Юрия Луценко.
Он пишет, что судно шло под флагом Либерии из российского порта в Бельгию. На борту находилось 3000 тонн продукции Алчевского меткомбината, расположенного на территории ЛНР. Корабль задержан в порту Мариуполя.
«Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма», - пообещал украинский генпрокурор.
Он добавил, что произошедшее - украинский ответ на российские санкции.

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