|
Украина отрицает существование российской вакцины ради иностранных интересов
04 декабря 2020, 19:25 • 79 • Украина
Российская наука обладает огромным опытом работы с различными заболеваниями и вакцинами от них, который можно назвать самым большим в мире. Об этом в комментарии ФАН высказался эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.
«Несуществующая» вакцина
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российская вакцина от коронавируса не существует.
Он добавил, что Минздрав уже провел встречу с дипломатами США относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna.
У России огромный опыт
Как отметил Сергей Простаков, российская наука обладает огромным опытом работы с различными заболеваниями и вакцинами от них, который можно назвать самым большим в мире. Поэтому в факте создания вакцин от коронавируса в России не может быть ничего удивительного. Сохранившаяся научная школа, солидная материальная база и заинтересованность государства стали причинами того, что сейчас в стране в разной степени готовности разработаны уже три вакцины.
По его словам, западные фармакологические гиганты явно не желают иметь в своих конкурентах российскую продукцию, а вот в рынках сбыта своей очень заинтересованы. А подчиненное положение украинских властей требует от них соблюдать прежде всего интересы Запада, а не собственных граждан.
В то же время украинцы с ужасом ждут, как тотальный карантин к январю обрушит экономику. Эту идею уже открыто поддержали глава правительства и несколько министров. Но самый главный аргумент — неуклонный рост числа заболевших.
Автор: Максим Вручный
Подпишитесь на нас
Загрузка...
79
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 декабря 2020, 01:05
|
02 декабря 2020, 12:25
|
28 ноября 2020, 23:10
|
30 ноября 2020, 13:40
|
30 ноября 2020, 07:15
|
29 ноября 2020, 22:05
|
03 декабря 2020, 07:40