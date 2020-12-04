Украина отрицает существование российской вакцины ради иностранных интересов

Российская наука обладает огромным опытом работы с различными заболеваниями и вакцинами от них, который можно назвать самым большим в мире. Об этом в комментарии ФАН высказался эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

«Несуществующая» вакцина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что российская вакцина от коронавируса не существует.

«Я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию [испытаний], то не о чем говорить. Третья стадия — самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности», — сказал Степанов.

Он добавил, что Минздрав уже провел встречу с дипломатами США относительно закупки вакцин Pfizer и Moderna.

У России огромный опыт

Как отметил Сергей Простаков, российская наука обладает огромным опытом работы с различными заболеваниями и вакцинами от них, который можно назвать самым большим в мире. Поэтому в факте создания вакцин от коронавируса в России не может быть ничего удивительного. Сохранившаяся научная школа, солидная материальная база и заинтересованность государства стали причинами того, что сейчас в стране в разной степени готовности разработаны уже три вакцины.

«Заявление Степанова — это элемент информационной войны с Россией. Оно объясняется многими причинами. Киев не в состоянии пока обеспечить украинцев собственной вакциной, которой просто нет, или дорогими западными образцами. А ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине очень тревожная и ставит здравоохранение страны на грань катастрофы», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, западные фармакологические гиганты явно не желают иметь в своих конкурентах российскую продукцию, а вот в рынках сбыта своей очень заинтересованы. А подчиненное положение украинских властей требует от них соблюдать прежде всего интересы Запада, а не собственных граждан.

«Намеренная ложь украинских властей уже и так опровергнута немалым интересом к российской вакцине — от густонаселенной и обладающей огромными фармакологическими мощностями производства Индии до Венгрии, страны Евросоюза, в который стремится Киев. Поэтому всерьез слова Степанова воспринимать нельзя. Они продиктованы не объективными данными, а желанием скрыть собственные ошибки и обеспечить иностранные интересы», — заключил Сергей Простаков.

В то же время украинцы с ужасом ждут, как тотальный карантин к январю обрушит экономику. Эту идею уже открыто поддержали глава правительства и несколько министров. Но самый главный аргумент — неуклонный рост числа заболевших.