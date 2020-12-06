Украина отрицает попытку прорыва границы России: "Фактов нарушения не зафиксировано"

Украина отрицает попытку прорыва границы России тремя неизвестными с оружием. В Киеве заявили об отсутствии доказательств нарушения и утверждают, что украинские пограничники не фиксировали ничего подозрительного.

Речь идёт о попытке прорыва российской границы со стороны Украины в направлении российского населённого пункта Порозо, которое произошло в ночь на пятницу 4 декабря. В попытке прорыва участвовали трое неизвестных. В ходе завязавшейся перестрелки с пограничниками один из нарушителей был убит, а двое его подельников скрылись.

"На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке в пределах Сумской области не зафиксировано", - прокомментировали инцидент в Киеве.

В погранслужбе Украины утверждают, что им ничего не известно о перестрелке, которая случилась в минувшую полночь. Также в ведомстве посетовали, что не получали от России никакой информации об инциденте.