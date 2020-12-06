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Украина отрицает попытку прорыва границы России: "Фактов нарушения не зафиксировано"
06 декабря 2020, 00:45 • 60 • Политика
В Киеве заявили об отсутствии доказательств нарушения границы с Россией. "На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке в пределах Сумской области не зафиксировано", - утверждает погранслужба Украины.
Украина отрицает попытку прорыва границы России тремя неизвестными с оружием. В Киеве заявили об отсутствии доказательств нарушения и утверждают, что украинские пограничники не фиксировали ничего подозрительного.
Речь идёт о попытке прорыва российской границы со стороны Украины в направлении российского населённого пункта Порозо, которое произошло в ночь на пятницу 4 декабря. В попытке прорыва участвовали трое неизвестных. В ходе завязавшейся перестрелки с пограничниками один из нарушителей был убит, а двое его подельников скрылись.
В погранслужбе Украины утверждают, что им ничего не известно о перестрелке, которая случилась в минувшую полночь. Также в ведомстве посетовали, что не получали от России никакой информации об инциденте.
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