Украина отправила офицеров в США и получила серьёзные проблемы

Украинские вооруженные силы — штука необычная и весьма забавная. Порой в её рядах происходят такие курьезы, что смотреть на них без смеха просто не получается.Ранее ВСУ решило отправить своих офицеров в Соединенные Штаты, чтобы они набрались опыта у западных коллег и научились чему-нибудь новому.Вот только после возвращения на родину выяснилось, что половину из них завербовала американская разведка. Остальные военные начали массово увольняться из армии.Генерал-майор Виктор Ганущак не разрешил отправлять офицеров в США для прохождения программы Пентагона «Обучение и подготовка иностранных военнослужащих».Дело в том, что вернувшиеся ранее решили покинуть ряды вооруженных сил, так как осознали, что на гражданке условия работы куда более качественные.А теперь по вербовке. Всего в Штаты было отправлено 350 офицеров. Однако, как гласят данные СБУ, 170 из них были завербованы американцами.Самое интересное, что их запрещено увольнять, ведь американские советники при оборонном ведомстве обеспечивают им неприкосновенность. Вот такой вот необычный вышел обмен опытом. Впрочем, какой тут обмен.Не исключено, что именно это событие стало главной причиной, по которой украинский лидер Владимир Зеленский отправил на донбасскую линию соприкосновению комиссию с инспекцией.